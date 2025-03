Dariusz Matecki aresztowany na dwa miesiące

Fot. Ryszard Pakieser

Szczeciński poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki ma trafić do aresztu na dwa miesiące. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Prokuratura chciała trzymiesięcznego aresztu. Mecenas Dariusza Mateckiego zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu.

Na Dariuszu Mateckim ciążą oskarżenia o przestępstwa, za które grozi 10 lat więzienia. Polityk od początku deklarował, że jest niewinny, uważa się za ofiarę politycznych represji rządu Donalda Tuska.

Atmosfera wokół posła gęstniała od kilku miesięcy. Kluczowy okazał się ten tydzień. Obie strony - i polityk, i ścigający go aparat państwa - zadbały o to, żeby sprawa miała posmak medialnego show.

W środę sejmowa komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała przychylenie się do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowy areszt dla posła. Śledczy zarzucają posłowi ustawiania konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości, wyprowadzanie publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji, a także to, że jego zatrudnienie w Lasach Państwowych było fikcyjne.

- Poseł nie powinien stać ponad obywatelem, w tym pan Tomasz Grodzki. W czasie wyborów deklarowałem, że jestem za likwidacją immunitetów parlamentarnych oraz sędziowskich, więc jest to moje honorowe zobowiązanie wobec obywateli pomimo tego, że całkowicie nie zgadzam się z zarzutami prokuratury - oświadczył poseł. - Jestem człowiekiem niewinnym.

Po tym oświadczeniu Dariusz Matecki sam założył sobie kajdanki.

W czwartek poszedł do telewizji Republika, gotowy na aresztowanie. Miał przy sobie torbę z rzeczami, które chciał zabrać do aresztu. Podobnego manewru jakiś czas temu dokonał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i mentor Mateckiego. Do Republiki przyszli policjanci, aby zabrać go na posiedzenie komisji sejmowej badającej sprawę systemu Pegasus. Wydarzenie było transmitowane na żywo.

Tym razem służby do gmachu Republiki nie przyszły. Matecki został zatrzymany w piątek, gdy razem z dziennikarzami Republiki jechał do siedziby Prokuratury Krajowej. Samochód z Dariuszem Mateckim na warszawskiej ulicy zablokowały auta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci przejęli polityka i zawieźli go do prokuratury. Tam usłyszał sześć zarzutów.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział wtedy dziennikarzom:

- Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał Dariusza M. w charakterze podejrzanego. Dariusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień. Złożył on obszerne wyjaśnienia, w których odniósł się również do istoty tych zarzutów. Co do zasady złożył materiał w wielu kwestiach sprzeczny z pozostałym materiałem dowodowym. ©℗

(as)