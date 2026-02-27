Da Vinci 5 już operuje w szpitalu na Pomorzanach. To robot chirurgiczny najnowszej generacji [GALERIA]

Fot. Mateusz Iżakowski / USK2 PUM w Szczecinie

Najnowocześniejszy na świecie system chirurgii robotycznej już działa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

REKLAMA

To jedyne takie urządzenie na Pomorzu Zachodnim i piąte w Polsce. Na całym świecie funkcjonuje obecnie ponad 360 systemów tej generacji. Robot został zainstalowany w zintegrowanym bloku operacyjnym szpitala na Pomorzanach. Z jego wykorzystaniem przeprowadzono już pierwsze zabiegi operacyjne. To drugi system robotyczny w USK nr 2, jednak nowa generacja przynosi wyraźny przełom technologiczny.

System wyróżnia się większą wydajnością – posiada procesor nawet 10 tysięcy razy szybszy od swojego poprzednika. Umożliwia to sprawniejsze przetwarzanie danych i płynniejszą pracę operatora. Jedną z kluczowych innowacji jest technologia Force Feedback, dzięki której chirurg może fizycznie odczuwać opór tkanek za pomocą manetek konsoli. Szpital ocenia, że to rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo i precyzję operacji.

Nowością są również dwie konsole operatorskie, co pozwala na jednoczesny udział dwóch chirurgów w zabiegu. Operatorzy mogą pracować naprzemiennie, co zwiększa komfort pracy i stwarza nowe możliwości szkoleniowe.

W USK nr 2 system robotyczny wykorzystywany jest w trzech głównych dziedzinach medycyny. W urologii wykonywane są radykalne prostatektomie (usunięcie raka prostaty), cystektomie oraz operacje oszczędzające nerkę (NSS). W ginekologii operacyjnej system wykorzystywany jest w leczeniu nowotworów trzonu i szyjki macicy. Zabiegi realizowane są m.in. z użyciem zaawansowanego obrazowania fluorescencyjnego (ICG), umożliwiającego precyzyjne namierzanie węzłów wartowniczych. W chirurgii ogólnej robot wspiera wykonywanie skomplikowanych operacji jelita grubego i odbytnicy, szczególnie w trudnych anatomicznie warunkach miednicy mniejszej.

Szczeciński szpital pełni nie tylko funkcję ośrodka leczniczego, ale również centrum szkoleniowego. W 2025 wykonano w nim w sumie 458 operacji z użyciem robota chirurgicznego, co plasuje placówkę w krajowej czołówce pod tym względem. Większość wysokospecjalistycznych procedur – w tym leczenie raka prostaty, jelita grubego czy błony śluzowej macicy – jest obecnie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakup systemu był możliwy dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 20 mln zł brutto.

(k)

REKLAMA