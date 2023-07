Czytelnicy informują: kolejne uschnięte drzewa

Ekoświry!

2023-07-27 00:18:14

Mówię wam grzecznie. Brać się do roboty. Wiadro z wodą i podlewać. Codziennie! To nie wasze żałosne protesty czy konferencje prasowe urządzane od czasu do czasu, tu trzeba systematyczności! Inni pobudzeni też mogą się przyłączyć. Hallo! Uratujmy razem planetę i klimat na niej! No co? Przekonałem aktywistów? To do podlewania marsz!