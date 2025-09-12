Piątek, 12 września 2025 r. 
„Czyste Powietrze” w prokuraturze

Data publikacji: 12 września 2025 r. 15:25
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 15:25
Fot. Dariusz Gorajski  

Śledztwo dotyczące nadużyć przy realizacji programu proekologicznego „Czyste Powietrze” nadzoruje Prokurator Okręgowy w Szczecinie. Chodzi o firmę z zachodniopomorskiego. Sprawa ma charakter ogólnopolski i dotyczy ponad stu pokrzywdzonych.

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk przez przedstawicieli spółki mającej siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, która jako wykonawca zawierała z beneficjentami programu priorytetowego „Czyste Powietrze” umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła.

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dotacji przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na termomodernizację oraz wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

- W sprawie ustalono, że zachowanie sprawcy polegało przede wszystkim na wyłudzaniu środków pieniężnych na szkodę beneficjentów programu, np. poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości faktycznego zrealizowania inwestycji - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Śledztwo ma charakter ogólnopolski i występuje w nim ponad stu pokrzywdzonych. Ponadto ustalono, że w okresie 2022 roku do grudnia 2024 r. łączna wysokość wyrządzonej szkody na rzecz pokrzywdzonych wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych. (K)

