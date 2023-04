Czy kryzys zostanie zażegnany? Minister rolnictwa ma przyjechać do Szczecina

Głównym problemem polskiej wsi jest ukraińskie zboże. Polska, chcąc pomóc sąsiadowi napadniętemu przez Rosjan, zgodziła się transferować ukraińskie zboże do innych krajów, w tym do walczącej z głodem Afryki. Ale część zboża – nikt nie wie ile – została w Polsce. Ukraińska pszenica jest tańsza niż nasza, więc psuje rynek. Dochody rolników spadają. Wielu z nich obawia się bankructwa. ©℗

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

ukrainska bandera 2023-04-12 19:56:40 Mi istra na taczke wywiezdz na ukraine

@olo 2023-04-12 18:52:50 Idź leczyć swoje urojenia gdzieś indziej! Zwykli ludzie mają wystarczająco wiele powodów do niezadowolenia z pisu, nie potrzeba do tego płatnych troli.

FIGO 2023-04-12 18:24:11 Kilku cwaniaków z PIS, PSL i tych od żółtej torby zarobiło na zbożu technicznym robiąc mąkę z GMO , a podatnicy będą rolnikom płacić rekompensatę . Ziobro , pakuj kumpli do pierdla , bo inaczej Ciebie wsadzą !

olo 2023-04-12 15:49:01 Wielkie zgromadzenie troli z Po/Parti obciachu/ Ile wam placi Slawcio Kitras?

@Alicja 2023-04-12 14:55:04 Wytłumaczę ci dlaczego nie w warszawie, najprościej jak potrafię. Otóż w warszawie, tylko czekają na tego typu protesty, z całym zapasem pałek, gazu i wody w armatkach - a i kule gumowe się znajdą. Ten "wspaniały" rząd ma gdzieś protestujących, na wszelkie protesty wysyła armię uzbrojonych policjantów. Dlatego robienie w warszawie jakichkolwiek protestów mija się z celem. A tutaj przynajmniej są zauważeni i jest o nich głośno w całym kraju. Protestują pod siedzibą wojewody, a to namiestnik rządu

Alicja 2023-04-12 14:15:01 Co Szczecin zrobił tym rolnikom. Niech sobie wiadomości w necie poczytają to może do nich dotrze kto ich tak wyrolował, bo to nie my mieszkańcy Szczecina tylko ludzie związani właśnie z PIS. W Szczecinie PIS nie rządzi więc niech jadą do warszawki sobie strajkować. Ilu z nich głosowało na PIS? No właśnie. A ilu z nich dalej będzie na PIS głosować? No właśnie...Mają to co chcieli mieć więc o co krzyk...

Ludzie, ludziska! 2023-04-11 22:01:00 Wy tu spekulujecie "kto przytulił" itd. Sprawę zboża wyjaśnia; "już 2 grudnia 2016 roku rząd warszawski zawarł umowę z rządem państwa ukraińskiego. Z tajemniczych przyczyn została ona opublikowana w Monitorze Polskim dopiero w 2019 roku, a więc trzy lata później. Można ją znaleźć pod pozycją nr 50. – Najistotniejszy, z naszego punktu widzenia, artykuł tej umowy, to jest art. 12, który stanowi, że Polska się zobowiązała do nieodpłatnego świadczenia tej pomocy, Zboże w PL to "nieodpłatne św....

Ceny 2023-04-11 21:02:53 W Polsce wszystko jest najdroższe w UE i co najgorsze państwa UE obniżają ceny a w pisdolandzie jest odwrotnie. Jak można w sposób kłamstwem rządzących wciskac że w naszym kraju wszystko jest tańsze s to totalne oszustwo bo trzeba brać pod uwagę ile za godzinę pracy kupi Polak a ile za godz pracy kupi np Niemiec czy Francuz.Tylko na paliwie Polak za godz pracy kupi 3 ,5 litra paliwa a Niemiec kupi u siebie 6 ,5 litra a w Polsce kupi prawie 10 litrów na tym przykładzie widać ten" dobrobyt"

@Jechać PIS !!! 2023-04-11 20:29:27 Wygląda na to ze możesz mieć racje. Nie przyszły instrukcje z nowogrodzkiej i pisowskie trole nie widzą co PiSać. Też mnie zastanawiało co tu tak cicho dzisiaj, żadnych gównoburzy w komentarzach i kretyńskich wPiSów z dużym PO wplatanym w co drugie słowo. Nie żeby mi tego brakowało ale jakoś tak nieswojo się zrobiło. Chociaż spokojnie, przyjdą instrukcje to szybko nadrobią

toi 2023-04-11 19:37:57 zostawcie w spokoju Stefana z Babinka najbardziej uczciwego z was milionerzy z Bań i Lubanowa

@Jechać PIS !!! 2023-04-11 17:21:31 Jechać samozwańcze elity pookrągłostołowe... Tych z PiS i tych z totalnej opozycji, jechać wszystkich zdrajców narodu polskiego.

Jechać PIS !!! 2023-04-11 16:05:03 Lokalne Trolle typu FIGO , KLARA, itp. czekają na sygnał co Kaczelnik na Nowogrodzkiej wymóżdży ...dla tego nie PISzą ...:))))) Mędrcy prawda ??

Ministery 2023-04-11 15:48:51 Ministerstwo rolnictwa było i jest aż siedmiu wiceministrów oraz jeden minister a wcześniej ministrem rolnictwa była osobą w randze wicepremiera .Z składu widać że to najmandrzejsze ministerstwo w porównaniu z pozostałymi.A tu okazuje się totalne dno i skrajny brak kompetencji zasiadających tam partyjnych ludzików prezesa którym zależy tylko i wyłącznie na kasie a kraj i Polaków mają w czterech literach. A niedawno obecna władza niby walczyła z mafiami vatowskimi a tu taka nieodpowiedzial

Ryba 2023-04-11 14:53:58 Nie słuchajcie pisowskich troli! Nic minister nie załatwił bo dziś wypłynęło które firmy brały to zboże i teraz wiem dlaczego niektórzy zrezygnowali szybko ze stanowisk ! Pytanie jest inne: co PiS zrobi z innymi tematami które płyną jak rzeka: drób , półtusze wieprzowe , owoce miękkie , mleko , jaja i ostatni wysyp - miód ? Poczytajcie na WP kto przytulił kasę za zboże z Ukrainy i dlaczego nie chciano powiedzieć czyj to był biznes. Głupie chłopy na nich głosowali buhahaha

1,2,3 2023-04-11 14:43:59 jedzą chrząszcze i już prawdziwnej monki nie potrzebują .Takie ....syny !

A co wy tak 2023-04-11 14:42:49 Się budzicie po 33 latach? Nagle zaskoczeni że Polaków robią w trąbę? Zboże z Ukrainy kupowały firmy powiązane z ludźmi powiązanymi z PiS. Długi ktorych narobiły zdradzieckie elity będą spłacać wasze prawnuki a wy się głupki cieszycie bo wam nawijają "wartości europejskie" na uszy... Zapłaczecie jeszcze gorzko głupki...

Warto poczytać. 2023-04-11 14:33:14 Dane z internetu. Ceny żywności spadają na rynkach światowych już równy rok. Indeks mierzący te zmiany, publikowany przez FAO, czyli agendę ONZ do spraw wyżywienia spadł w marcu o 20,5 proc. poniżej szczytu wszech czasów osiągniętego w marcu 2022 r. Poziom cen żywności na świecie jest teraz najniższy od lipca 2021 r. Ceny zbóż spadły o 18,6% rok do roku. Ceny olejów roślinnych spadły w ciągu roku o 47,7% oprac. e-mk, red. ppr.pl Ja wiem że wyznawców sekty nic nie przekona że czarne jest czarne.

KArol 2023-04-11 14:15:09 To już nie chodzi o rolników. Tu chodzi o państwo z kartonu - zboże techniczne z Ukrainy zostało sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w kraju. Jest śledztwo o oszustwo. To są jaja i to pokazuje udolność rządzącej partii, zdaje się nie tylko PIS ale i solidarnej polski . To jest afera bo to trucie Polaków

Art 2023-04-11 14:13:39 Wszystko dla upaińców,a Polacy?Kto się nami przejmuje!

Zboże 2023-04-11 14:12:04 Do Polski że wschodu sprowadzono ostatnio trzy miliony ton zbóż gdzie PiS udaje że nie uczestniczył w tym procederze brudnych interesów .Ale w tym najciekawsze jest to że z tych 3 milionów ton !!!!!!!! nie przebadano próbek nawet kilograma tych zbóż co jest obowiązkiem każdego importera surowców żywnościowych , paszowych czy żywności przetworzonej . Rozwiązanie jest jedno zapłacić rolnkom za zboże po cenach z sierpnia czy września 2022r