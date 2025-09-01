Czwórka wydłużoną trasą. Łatwiej na Pomorzany

Fot. Piotr Sikora

Pasażerski ruch tramwajowy został wznowiony w poniedziałek 1 września na odcinku od pl. Szyrockiego do ul. Milczańskiej w Szczecinie. W ramach czasowej organizacji ruchu funkcjonować będą trzy przystanki tramwajowe: pl. Szyrockiego, Starkiewicza oraz końcowy Szpitalna przy ul. Milczańskiej.

Tuż przed Milczańską powstał tymczasowy rozjazd nakładkowy, dzięki któremu dwukierunkowe tramwaje mogą zmieniać tor i jechać w drugą stronę. Nowe torowisko między pl. Szyrockiego a Milczańską ma jeden kilometr długości.

Częstotliwość kurowania linii 4 od 1 września: w dni powszednie do godz. 20 co 9 minut, po godz. 20 co 10 minut, w soboty od 9 do 18 co 9 minut, w pozostałym okresie co 10 minut w niedziele i święta co 10 minut. Z tą samą częstotliwością kursować będą autobusy linii zastępczej 811 na trasie Dobrzyńska - pl. Kościuszki.

Na odcinku pl. Szyrockiego-Milczańska nadal obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów za wyjątkiem pojazdów budowy, dojazdu do posesji oraz służb komunalnych. (K)