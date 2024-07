Cztery osoby poszkodowane po dachowaniu samochodu na S3

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostało poszkodowanych po dachowaniu pojazdu osobowego na drodze S3 w okolicy miejscowości Siemczyn – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

"Pojazd osobowy wjechał do rowu, uderzył w przepust i dachował. Udrożniono pas szybki. Cztery osoby odwieziono do szpitala, to dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci" – poinformował w poniedziałek dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Siemczyn (pow. pyrzycki). Jeden pas ruchu w kierunku Szczecina jest zablokowany.

Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, policja i trzy zespoły ratownictwa medycznego.