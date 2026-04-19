Cztery nowe elektryki w Szczecinie. Powiększyła się flota SPA „Klonowica”

Cztery nowe 12-metrowe elektryki dostarczyła do Szczecina firma Solaris Bus & Coach. Obecnie są w trakcie odbiorów technicznych. Pasażerów zaczną wozić w maju. Zastąpią wysłużone diesle.

Chodzi o pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe o pojemności 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Nowe elektryki wyposażone są w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, dwie dwuportowe ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED, przeszkloną, wydzieloną kabinę kierowcy typu „zamkniętego”, monitoring złożony z ośmiu kamer (z czego m.in. czterech monitorujących wnętrze pojazdu, jednej – przód pojazdu, jednej tylnej i dwóch bocznych).

– Układ napędowy ma system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry oraz wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii, tzw. rekuperacji – opisuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy SPAK. – Zmagazynowana energia umożliwia przejechanie, w pełni obciążonemu autobusowi, co najmniej 120 km. Ładowanie baterii jest możliwe poprzez przyłącze typu plug-in oraz pantograf. Solaris gwarantuje sprawność autobusu przez minimum cztery lata bez limitu kilometrów.

Nowe autobusy to efekt umowy podpisanej w lipcu 2025 roku z Gminą Szczecin. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” pełniło w postępowaniu rolę pełnomocnika. Wartość zamówienia to 12 693 600 zł brutto.

Po wprowadzeniu czterech nowych elektryków do eksploatacji i sprzedaży czterech najstarszych diesli (z 2009 roku) SPAK będzie dysponował 107 autobusami, w tym 34 elektrycznymi i 16 hybrydami.

