Cztery jagnięta przyszły na świat na szczecińskiej uczelni [GALERIA]

Cztery jagniątka urodziły się w marcu na jednym z wydziałów ZUT-u. Naukowcy i studenci będą badać je pod kątem życia rozrodczego ssaków. Fot. Jerzy MUSZYŃSKI/ZUT

Pola, Benio, Maciek i Gabryś to cztery owieczki, które urodziły się w pierwszej połowie marca w Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Odgrywają ważną rolę jako modele do badań nad biotechnologią i biologią, zwłaszcza w kontekście rozrodu i rozwoju ssaków. Obserwacje ich zachowań i życia biologicznego pozwolą przyszłym biotechnologom w prowadzeniu pionierskich badań.

Jak informuje Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, narodziny owieczek to dla naukowców i studentów uczelni ogromna satysfakcja.

- Dzięki temu stworzyły się unikalne warunki do obserwacji i analizy procesów biologicznych zachodzących w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków - podkreśla.

Jagniątka nazywają się Pola, Benio, Maciek i Gabryś. Trzy tryki i jarka czują się bardzo dobrze.

Śledzenie ich rozwoju pozwoli na prowadzenie kluczowych obserwacji i nieinwazyjnych badań nad życiem rozrodczym.

- Owce odgrywają ważną rolę jako model badawczy dla biotechnologii rozrodu i biologii rozwoju. Dzięki temu nasi studenci mogą poszerzać swoją wiedzę, przede wszystkim praktyczną, dotyczącą procesów rozrodu i rozwoju prenatalnego i po-prenatalnego, prowadzić badania nad jakością gamet i zarodków, doskonalić metody zapłodnienia in vitro i praktykować nowoczesną diagnostykę, w tym badania USG, pozwalające na wczesne wykrywanie ciąży i monitorowanie jej przebiegu - informuje E. Kujawa.

W rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" podkreśla, że prowadzone badania nie mają nic wspólnego z eksperymentami na zwierzętach i nie stanowią zagrożenia dla ich życia czy zdrowia.

Narodziny jagniąt największe znaczenie mają dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach, ale przede wszystkim biotechnologii, kynologii i zootechniki.

Zwierzętarnia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mieści się przy ulicy Niemierzyńskiej. To, jak mówi rzeczniczka prasowa ZUT, przestrzeń, w której od lat teoria łączy się z praktyką, a studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami oraz uczestniczenia w praktycznej nauce zawodu. Obecnie zamieszkuje w niej czternaście owiec. ©℗

