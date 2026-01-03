Czołowe zderzenie radiowozu i BMW w Dobrej k. Szczecina

Policyjny radiowóz zderzył sie czołowo z BMW. Do wypadku doszło w sobotę 3 grudnia w Dobrej pod Szczecinem.

Po godz. 9. dyżurny Komisariatu Policji w Mierzynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem funkcjonariuszy policji w miejscowości Dobra.

Jak poinformowała nas sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Policach, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem służbowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia z samochodem osobowym marki BMW.

Obaj kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik wyniósł 0,00 mg/L. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności służbowe z udziałem prokuratora, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu wypadku. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a ruch w rejonie zdarzenia został już przywrócony. (dg)

Fot. fb Suszą Szczecin

