Członek Trybunału Stanu zamiast Bartosza Arłukowicza?

Witold Pahl zasiada obecnie w Trybunale Stanu. Fot. Wikipedia

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz dostał się do Sejmu z najlepszym wynikiem z okręgu koszalińskiego. W PE zastąpi go najprawdopodobniej członek Trybunału Stanu Witold Pahl.

Bartosz Arłukowicz zdobył znakomity wynik. Zagłosowało na niego ponad 67 tys. wyborców. To drugi najlepszy rezultat w naszym województwie, po pośle Sławomirze Nitrasie, też z KO. Teraz Bartosz Arłukowicz zasiądzie w ławach Sejmu.

Z Kodeksu wyborczego wynika, że w PE powinna zastąpić go kolejna osoba, która w ostatnich wyborach do europarlamentu na wspólnej liście ówczesnej opozycji zebrała najwięcej głosów. To marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Ona została jednak posłanką. Następna osoba: Jarosław Rzepa. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim odnowił jednak mandat poselski, kandydując z listy Trzeciej Drogi w okręgu szczecińskim. Jolanta Fedak, która miała czwarty wynik, nie żyje.

Bartosza Arłukowicza zastąpi więc najprawdopodobniej członek Trybunału Stanu Witold Pahl. Witold Pahl był posłem w latach 2007-2015. W 2015 roku po raz pierwszy trafił do Trybunału Stanu – z poparciem Platformy Obywatelskiej. W kolejnym roku został wiceprezydentem Warszawy. Przestał nim być, gdy zakończyła się kadencja prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w 2018 roku. W 2019 roku kandydował do PE z list KE i nie dostał się – zdobył ponad 6 tys. głosów. Zajął wtedy szóste miejsce. Nie dostał się także do Sejmu. Wrócił do Trybunału Stanu 21 listopada 2019 roku.

Wybory do europarlamentu odbędą się w czerwcu przyszłego roku. ©℗

(as)