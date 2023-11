Czeskie media podały nazwisko mężczyzny, który wypadł z balkonu sanatorium. Zmarły był hokeistą

Spadając z balkonu na trzecim piętrze, życie stracił czeski hokeista. Fot. Artur BAKAJ

Czesi na swoich stronach internetowych podali tożsamość mężczyzny, który wypadł z balkonu sanatorium Bałtyk w Kołobrzegu. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 31 października. Wtedy to wraz z 21-latkiem, o którym mowa, wypadła jego o dwa lata starsza narzeczona, obywatelka Słowacji. Oboje zostali w stanie ciężkim przetransportowani do szpitala. Mężczyzny nie udało się jednak uratować. Kobieta przeszła skomplikowaną operację i wciąż walczy o życie.

Czeskie społeczeństwo o tragedii poinformowały na swoim profilu internetowym władze klubu hokejowego HC Slovan Moravska z Moravskiej Trebovej. Okazuje się, że zmarły mężczyzna to Michal Randis, bramkarz drużyny. Klub prowadził akcję zbiórki pieniędzy na sprowadzenie ciała 21-latka do Czech. Niezbędna kwota została już zgromadzona. ©℗

