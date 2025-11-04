Czerwone barierki na Wieży Quistorpa. Miejski konserwator zabytków zapowiada interwencję
Data publikacji: 04 listopada 2025 r. 14:40
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2025 r. 19:11
Fot. Damian KOLASSA
Internautów podzielił widok ruin zabytkowej wieży przechodzących właśnie szumnie zapowiadaną rewitalizację. Na murach pojawiły się czerwone barierki, które w żaden sposób nie komponują się z historyczną architekturą. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków obiecuje, że wpłynie na wprowadzenie zmian.
Na lokalnych grupach dla miłośników Szczecina i jego historii zawrzało. Użytkownikom mediów społecznościowych nie spodobały się czerwone barierki zamontowane na Wieży Quistorpa. "Był klimat i już go nie ma" - pisze jeden z internautów na Facebooku. Inny stwierdza ironicznie: "Ta kolorystyka komponuje się z otoczeniem jak niesławna Fryga na pl. Zamenhofa". Najczęściej jednak pada słowo "masakra". Szczecinianom nie spodobał się ten pomysł na zabezpieczenie ruin.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z miejskim konserwatorem zabytków Michałem Dębowskim.
- Optuję za przemalowaniem barierek. W środę jestem umówiony na ocenę próbek kolorystycznych. Wtedy komisja podejmie ostateczną decyzję. Kolor obecny rzeczywiście jest nietrafiony i powoduje zaburzenie odbioru estetycznego zabytkowych ruin - powiedział we wtorek rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".
Poza niefortunnymi barierkami rewitalizacja terenu wokół wieży jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Pojawiły się m.in.: elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławy, tablica informacyjna), nasadzenia zieleni, kosze, w których znajdują się elementy wieży odnalezione w trakcie poszukiwań, odsłonięte zostały schody wejściowe do przyziemia, uporządkowano kwietniki, górny taras oczyszczono z chwastów.
Komentarze
@Śmiać się chce
2025-11-04 19:06:56
"zryte łby" bo co? Bo wyrażają swoją opinię? Bo mówią że im się nie podoba? Czy wszystko co nam władzunia szykuje musi się nam podobać? Mamy prawo krytykować coś, co jest robione za nasze podatki. A ty kim jesteś żeby oceniać ludzi wyrażających swoją opinię? Jaki masz interes w szkalowaniu komentujących w obronie tego kiczu?
?
2025-11-04 18:04:42
Czerwona najtansza?Ulubiona? Co tandeta!
Do konserwatora
2025-11-04 18:03:15
Gdzie był ten konserwator jak przez wiele lat wieża popadała w ruinę. Gdzie był konserwator jak na zamku wybudowano szklane straszydło.
niemcy
2025-11-04 17:27:31
niemcy właśnie tak by pomalowali barierki
Śmiać się chce
2025-11-04 17:17:09
Zryte łby. Komentujący którzy mieli ciężkie dzieciństwo.
Rwd Tjube
2025-11-04 16:34:50
Całkiem dobry kolor i co komu to przeszkadza?
@ abc
2025-11-04 16:10:49
Ciebie pomalować na czerwono - ostrzegawczo.
@abc
2025-11-04 16:04:12
Ty powinieneś cały w kolorach ostrzegawczych chodzić
abc
2025-11-04 15:32:48
a co nie tak z tym kolorem?
kolory ostrzegawcze albo zakazu powinny być JAKSRAWE więc zwykle czerwone lub żółte jak znaki drogowe!
znaki zakazu też bedziemy przemalowywać?
to jaki mahją miec kolor barierki zabraniające wstępu?
parafraza walaszka
2025-11-04 15:29:52
Praktyczne to jak gówno, a wygląda jeszcze lepiej
Czy to
2025-11-04 15:11:50
projektował jakiś pan docent z Akademii Sztuki ?
NO,łale o co
2025-11-04 15:03:29
sie rozchodzi?Czarwone rzondzom ,to i czarwonym malujom!