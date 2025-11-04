Czerwone barierki na Wieży Quistorpa. Miejski konserwator zabytków zapowiada interwencję

Fot. Damian KOLASSA

Internautów podzielił widok ruin zabytkowej wieży przechodzących właśnie szumnie zapowiadaną rewitalizację. Na murach pojawiły się czerwone barierki, które w żaden sposób nie komponują się z historyczną architekturą. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków obiecuje, że wpłynie na wprowadzenie zmian.

Na lokalnych grupach dla miłośników Szczecina i jego historii zawrzało. Użytkownikom mediów społecznościowych nie spodobały się czerwone barierki zamontowane na Wieży Quistorpa. "Był klimat i już go nie ma" - pisze jeden z internautów na Facebooku. Inny stwierdza ironicznie: "Ta kolorystyka komponuje się z otoczeniem jak niesławna Fryga na pl. Zamenhofa". Najczęściej jednak pada słowo "masakra". Szczecinianom nie spodobał się ten pomysł na zabezpieczenie ruin.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z miejskim konserwatorem zabytków Michałem Dębowskim.

- Optuję za przemalowaniem barierek. W środę jestem umówiony na ocenę próbek kolorystycznych. Wtedy komisja podejmie ostateczną decyzję. Kolor obecny rzeczywiście jest nietrafiony i powoduje zaburzenie odbioru estetycznego zabytkowych ruin - powiedział we wtorek rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

Poza niefortunnymi barierkami rewitalizacja terenu wokół wieży jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Pojawiły się m.in.: elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławy, tablica informacyjna), nasadzenia zieleni, kosze, w których znajdują się elementy wieży odnalezione w trakcie poszukiwań, odsłonięte zostały schody wejściowe do przyziemia, uporządkowano kwietniki, górny taras oczyszczono z chwastów.

Całkowity koszt rewitalizacji terenu wokół wieży Quistorpa wynosi 399 959 zł. ©℗

Agata Jankowska

