Czas na lokale socjalne. Nabór wniosków już we wrześniu

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 08:32
Czas na lokale socjalne. Nabór wniosków już we wrześniu
W Szczecinie niedługo ruszy nabór wniosków o najem socjalny lokali.  

Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony (24 miesiące) przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej. Już 16 września rozpocznie się w Szczecinie tegoroczny nabór wniosków o najem socjalny lokali. Potrwa tylko do 30 września.

– Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów, wyłącznie w terminie trwania naboru – podkreśla Sylwia Cyza-Słomska, rzeczniczka prasowa Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. – Przed ich złożeniem warto szczegółowo zapoznać się z kryteriami dochodowymi na osobę w rodzinie i punktacją.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK oraz nadać pocztą tradycyjną, w terminie od 16 do 30 września tego roku.

Po wstępnym rozpatrzeniu wniosków spełniających kryteria, do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz uwzględniający naliczoną liczbę punktów oraz pierwszeństwo na liście wynikające z uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031 ze zm.).

– Po zapoznaniu się z punktacją każda osoba, która nie zgadza się z ilością naliczonych punktów będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej (do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji) – dodaje Sylwia Cyza-Słomska.

Po rozpatrzeniu odwołań do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz z ostateczną punktacją wraz z wyszczególnieniem osób, które zostaną uprawnione do uzyskania najmu socjalnego – będą to osoby z najwyższą punktacją.

– Przypominamy, iż najem socjalny może wiązać się z obniżonym standardem lokalu – ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej, brak łazienki w obrębie lokalu – zwraca uwagę rzeczniczka. – Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku, mogą składać wnioski w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

(sag)

Komentarze

ślicznotka
2025-08-27 11:04:12
No co wy? Przecież jesteśmy takim bogatym krajem. Ktoś jeszcze jest biedny? Niemożliwe.
lokal
2025-08-27 10:41:26
Mie powinno się nierobom rozdawać mieszkań. Powinno się te mieszkania wystawic na sprzedaz oczywiscie tylko dla tych co nie mają mieszkania i odpowiedni dochód ale taki zapewniający remont i utrzymanie a nie dla patusów, co tylko zapuszczą te lokale
haha
2025-08-27 09:43:00
Patologia znowu coś chce za darmo.
Lokal socjalny
2025-08-27 09:38:59
tylko dla młodych małżonków pracujących z dzieckiem , o nieposzlakowanej opinii społecznej o raz świadomości, że młody człowiek okazuje chęci do pracy i modernizacji lokalu wg. projektu działu technicznego! W innych wypadkach , to patologia ! Inna wersja : osoby w podeszłym wieku zajmują parterowe małe mieszkanie zwalniając swoje dawne wielkie z wielkimi obciążeniami przekraczającymi Ich możliwości finansowe! Pamiątki rodzinne i wszystkie przyda się na aukcję lub na PSZOK i spokój z biedą!
jak zwykle
2025-08-27 09:22:20
Dla leniwych nierobów i pijaków.

