Czad w pensjonacie w Kołobrzegu. 12 kobiet uległo poważnemu zatruciu

W czwartek około g. 20 kołobrzeskie służby ratownicze postawione zostały na nogi. W jednym z pensjonatów przy ul. Krzywoustego, 12 kobiet zatruło się tlenkiem węgla.

Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy i ekipy pogotowia ratunkowego. Dwie spośród poszkodowanych osób były nieprzytomne. Przewieziono je do miejscowego szpitala. Pozostałym, lżej podtrutym, ratownicy podawali tlen, a następnie przewieźli je do innych lecznic w regionie.

W akcji ratowniczej udział brali strażacy z Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Dygowa oraz druhowie z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”. Wewnątrz pensjonatu stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla. Przyrząd służący do jego badania wskazał ponad 180 ppm, podczas gdy bezpieczna zawartość czadu w powietrzu zgodnie z normą Światowej Organizacji Zdrowia to 35 ppm.

Wstępnie ustalono, że przyczyną pojawienia się czadu w obiekcie było stosowanie dodatkowych, nieprzystosowanych do pracy w pomieszczeniach zamkniętych urządzeń grzewczych. To, czy faktycznie tak było, potwierdzi dochodzenie. Osoby odpowiedzialne za zatrucie muszą się liczyć z zarzutem narażenia życia i zdrowia przebywających w pensjonacie osób na niebezpieczeństwo, co zagrożone jest poważnymi sankcjami karnymi.©℗

