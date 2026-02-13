Piątek, 13 lutego 2026 r. 
Ćwiczenia lotnictwa wojskowego

Data publikacji: 13 lutego 2026 r. 13:43
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2026 r. 13:55
Ćwiczenia lotnictwa wojskowego
 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w piątek 13 lutego w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. W trakcie ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku i słyszalnego huku.

Działania mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej. Loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

