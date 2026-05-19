Co z budynkiem w centrum Szczecina? Miasto ma plany

Dziś budynek stoi pusty, a jego stan techniczny i estetyczny pozostawia wiele do życzenia. - Każdy miesiąc, w którym nieruchomość o tak doskonałej lokalizacji nie przynosi dochodów, to konkretne pieniądze, których brakuje w miejskim budżecie na drogi, zieleń czy pomoc społeczną - zwaraca uwagę radny. I pyta o przyszłość tego miejsca. Fot. Anna Gniazdowska

Nieruchomość przy al. Papieża Jana Pawła II 1 będzie prawdopodobnie wystawiona na sprzedaż. To budynek po dawnym kantorze Jupiter, który obecnie stoi pusty i niezagospodarowany.

REKLAMA

Pytania o przyszłość i przeznaczenie budynku stawia radny Przemysław Słowik.

– Budynek o charakterze usługowo-handlowym, z dużymi przeszkleniami parteru i piętrem przeznaczonym na działalność biurową lub gastronomiczną, przez dekady służył jako lokal wynajmowany przez miasto – ostatnio m.in. przez kantor „Jupiter”. Dziś budynek stoi pusty, a jego stan techniczny i estetyczny pozostawia wiele do życzenia – uważa. – Każdy miesiąc, w którym nieruchomość o tak doskonałej lokalizacji nie przynosi dochodów, to konkretne pieniądze, których brakuje w miejskim budżecie na drogi, zieleń czy pomoc społeczną.

Według danych przekazanych przez Michała Przepierę, zastępcę prezydenta miasta, Gmina Miasto Szczecin czerpała dochody z wynajmu nieruchomości. W latach 2015-2021 wynajmowała ją spółka „JUPITER-AS” S. Bondyra i A. Rynkiewicz, a w latach 2021-2025 – JUPITER S. Bondyra i E. Bondyra Spółka Jawna. Łączne dochody z tytułu wynajmu w okresie dziesięciu lat wyniosły 1 784 409,87 zł.

– Obecnie prowadzone są czynności przygotowawcze związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Po zakończeniu tych działań możliwe będzie podjęcie dalszych kroków zmierzających do przygotowania nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym – informuje M. Przepiera.©℗

(aj)

REKLAMA