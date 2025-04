Co się wydarzyło na deptaku Bogusława? Policja i pogotowie o weekendowej interwencji

Policja zapewnia, że w weekendową noc na deptaku Bogusława nie doszło do kryminalnego zdarzenia i apeluje o niepowielanie fałszywych informacji. Fot. Anna Gniazdowska

Na deptaku Bogusława w Szczecinie w nocy z soboty na niedzielę (29/30 marca) doszło do zdarzenia, które za sprawą internetu stało się źródłem mrożących krew w żyłach przekazów. Jedni pisali, że poćwiartowano kobietę, inni, że pocięto mężczyznę, a dziewczynie podcięto gardło. Ktoś wrzucił film, który rzekomo sugerował atak obcokrajowca na drugą osobę. Na chodniku widać plamy krwi. Co się wydarzyło naprawdę?



Sprawą interesują się również zaniepokojeni czytelnicy "Kuriera Szczecińskiego": „Mój syn mi mówił, że na deptaku Bogusława w czasie weekendu doszło do jakiejś bójki - napisała jedna z osób. - Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Ponoć komuś odcięli tam nogę. Czy złapali sprawcę? Czy mają państwo jakieś informacje?

Tak do sprawy odniosła się Komenda Miejska Policji w Szczecinie:

- W nawiązaniu do nagrania krążącego w mediach społecznościowych, przedstawiającego plamy krwi na ulicy w okolicach placu Zamenhofa, informujemy, że zdarzenie dotyczyło interwencji w sprawie udzielenia pomocy medycznej mężczyźnie z urazem nogi. Po zaopatrzeniu został on przewieziony do szpitala, a następnie z uwagi na stan nietrzeźwości umieszczony w SCPU w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Podkreślamy, że nie miało tu miejsce żadne zdarzenie o podłożu kryminalnym. Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje sugerujące atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia przez obcokrajowca są nieprawdziwe i mogą wywoływać nieuzasadniony niepokój społeczny. Apelujemy o niepowielanie fałszywych informacji i weryfikowanie faktów u wiarygodnych źródeł.

Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej ze względu na uraz nogi. Został on opatrzony, przewieziony do szpitala, a następnie do izby wytrzeźwień. Ten sam przebieg wydarzeń potwierdza także Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego mężczyzny lat 21, z urazem kończyny dolnej, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pacjent przytomny, w stanie stabilnym, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracowała także policja.

Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podaje, że dostępny w mediach społecznościowych film jest prawdopodobnie zmontowany z kilku innych nagrań.©℗

(aj)