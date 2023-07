Co się dzieje? Weekend w regionie (21-23 lipca)

Statki białej floty cieszą się niesłabnącą popularnością. Chętnie korzystają z nich turyści m.in. w Kołobrzegu i Dziwnowie. Fot. Artur BAKAJ

Zabrzmią zabytkowe ograny

Kamień Pomorski. Trwa 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Dziś (21 lipca) przy zabytkowych organach zasiądzie David Franke (Niemcy). Usłyszymy także Zespół Ensemble del Passato: Anna Budzyńska – sopran, Henryk Kasperczak – lutnia, gitara, Maciej Kończak – lutnia, gitara.

David Franke studiował grę organową i muzykę kościelną w uczelniach Stuttgartu, Kopenhagi i Berlina. W latach 2008-2018 był organistą historycznych organów Hildebrandta w St.Wenzels-Kirche w Naumburgu, a także docentem w Musikhochschule w Stuttgarcie w zakresie improwizacji organowej. Od 2018 roku jest profesorem oraz kierownikiem instytutu muzyki kościelnej w Hochschule für Musik we Freiburgu. Zdobył I nagrodę za improwizację na międzynarodowym konkursie w Chartres oraz nagrodę publiczności na międzynarodowym konkursie improwizacji w Haarlem (2008 r.). Występował na festiwalach w katedrach i salach koncertowych Europy, ma w dorobku płyty CD oraz nagrania dla telewizji niemieckiej i japońskiej. Prowadzi kursy mistrzowskie, jest jurorem konkursów organowych.

Zespół Ensemble Del Passato powstał w 2017 roku. Artystów połączyła pasja do muzyki dawnej i rozmiłowanie w subtelnym brzmieniu głosu, lutni i gitary. Samodzielne aranżowanie utworów umożliwia członkom zespołu poruszanie się w szerokim repertuarze: od dzieł renesansowych, przez barokowe i klasyczne aż do romantyczne. Prowadzą poszukiwania utworów zapomnianych w starodrukach i rękopisach, by odtwarzać ich prawdopodobne formy i brzmienie, a następnie przywracać je wykonawstwu. Zespół występuje na wielu koncertach i festiwalach, nagrał także kilka koncertów online. W 2022 roku wydawnictwo DUX nagrało pierwszą płytę zespołu, zawierająca muzykę sprzed 400 lat.

Festiwalowe koncerty odbywają się w każdy piątek w kamieńskiej katedrze o g. 19.

Zabawa z Boys

Rewal. Koncert Boys, amfiteatr, piątek g. 19.30

Przeciąganie liny z Toczkiem

Pobierowo. W piątek odbędzie się „Przeciąganie liny nocą” (ul. Grunwaldzka/ul. Jana z Kolna, początek g. 18). Wystąpi m.in. polski strongman Sławomir Toczek, który także na pewno pokaże swoją krzepę. Nie zabraknie rozrywki i konkursów dla wczasowiczów!

Tajemniczy Trzebiatów

Trzebiatów. „Tajemniczy Trzebiatów Nocą” – czyli nocne zwiedzanie miasta z przewodnikiem rozpocznie się w piątek o g. 22. Zbiórka przed ratuszem w Trzebiatowie.

Czas na Dzień Grecki

Dziwnów. Obchody Dnia Greckiego odbędą się w parku przy ulicy Sienkiewicza w sobotę. O g. 17 – uroczystości przy obelisku z tablicą pamiątkową, a od g. 17.30 będziemy się bawić przy muzyce greckiej. Wystąpi Nikos Rusketos i zespół Orfeusz.

Puchar Wójta Rewala

Trzęsacz. 32. Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta (dwójki open) odbędzie się w sobotę. Na plaży jak zwykle nie zabraknie sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Zapisy 10.00-10.20, start 10.30.

Poszukujemy skarbów

Pobierowo. Impreza pn. Poszukiwacze Skarbów, rusza na plaży w sobotę o g. 10. Warto kopać!

A może w piękny rejs?

Wybrzeże. Statki białej floty od lat cieszą się niegasnącą popularnością. Goszczą w wielu nadmorskich miejscowościach. Można się zdecydować na rejs z Dziwnowa, można w Kołobrzegu wsiąść na pokład jednej z sześciu dostępnych jednostek… Do dyspozycji zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców Kołobrzegu jest „Jantar”, „Pirat”, „Monika III”, „Viking”, „Santa Maria” oraz charakterystyczny torpedowiec CZSZ-172. W ubiegłym roku z oferty kołobrzeskiej białej floty skorzystało blisko 300 tys. pasażerów. Jak będzie w tym roku? Na podsumowanie nadejdzie czas, ale już widać gołym okiem, że wynik ten raczej zostanie pobity.

(pw, reg)