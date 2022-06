Co się dzieje? Weekend w regionie (17-19 czerwca)

Zamkowa Noc Kupały

Szczecin. 20. edycja Nocy Kupały, odbędzie się w sobotę i niedzielę na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zaplanowano sporo atrakcji, m.in. walki wojów, wczesnośredniowieczną osadę historyczną, pokazy dawnych obrzędów, a także koncerty i fire show. Wstęp jest bezpłatny.

Na zamkowym dziedzińcu staną stoiska z historycznymi figurkami, biżuterią, wyrobami drewnianymi i rogowymi, zabawkami oraz publikacjami o tematyce historycznej. Chętni będą mogli się sprawdzić w strzelaniu z łuku i przymierzyć elementy dawnego uzbrojenia. Uczestnicy zobaczą, jak żyło się, pracowało i bawiło kilkaset lat temu. Poznają nie tylko dawne rzemiosła, ale też obrzędy i obyczaje. Dowiedzą się, jak powstawały motanki, czyli tradycyjne lalki słowiańskie, po co panny wiły wianki, jakie potrawy niegdyś jadano i jaka dominowała muzyka.

Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie, m.in. z Katarzyną Górewicz – autorką książki „Jaka jesteś Babo Jago” (w sobotę o g. 14.30 w kinie Zamek) i Małgorzatą Krasną-Korycińską – muzealniczką i historykiem kulinariów, która opowie o sezonach w słowiańskiej kuchni (w sobotę o g. 16.45 w kinie Zamek). Nie zabraknie też koncertów, m.in. wystąpi Joanna Lacher (w sobotę o g. 15) i zespół Kosy (w niedzielę o g. 16). Na zakończenie pierwszego dnia imprezy zaplanowano widowiskowy pokaz fire show w wykonaniu grupy Febris - o g. 22.30.

Lato z historią

Kołobrzeg. Muzeum Oręża Polskiego zaprasza na imprezę pn. „Lato z historią”, która odbędzie się w sobotę, w godz. 11–16 na wystawie plenerowej Muzeum Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak 5. Będzie prezentacja najnowszych zabytków, m.in. obiektów fortyfikacyjnych, możliwość wejścia do samolotu Iskra i działa pancernego ISU 122, mobilna prezentacja amerykańskiego działa samobieżnego Su 57, niemieckiego ciągnika półgąsienicowego SdKfz 7, radzieckiego kołowego transportera opancerzonego BTR 152 oraz radzieckiego czołgu średniego T-34-85. Będą też strefy edukacyjne MOP oraz IPN wraz z konkursami historycznymi z atrakcyjnymi nagrodami.

Klimat wczesnośredniowieczny

Budzistowo. Połowa czerwca w Budzistowie (gmina Kołobrzeg) to czas na podróże w czasie. W wielką wyprawę do czasów pierwszych Piastów będzie można udać się od 18 do 19 podczas IV Festiwalu Wczesnośredniowiecznego „Budzistowo – dawny Kołobrzeg”. Pomogą w tym warsztaty oraz pokazy historyczne, dotyczące wojskowości i aktywności powszechnych na Pomorzu Zachodnim w X i XI w. Na uczestników wydarzenia czekać będą także prelekcje i wykłady z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz odtwórców historycznych. Nie zabraknie zajęć adresowanych do najmłodszych uczestników festiwalu. Na miejscu będzie także jarmark rękodzieła i produktów regionalnych oraz strefa gastronomiczna. Wstęp bezpłatny.



Dni Młodych

Chojna. Tegoroczne Archidiecezjalne Dni Młodych odbywają się w Chojnie w dniach 16–18 czerwca, pod hasłem „Wstań. Bądź świadkiem!” i są częścią obchodów XXXVI Światowego Dnia Młodzieży.

Trzydniowe spotkanie młodzieży od 14 roku życia ubogacą występy zespołów muzycznych Muode Koty, rapujący ks. Jakub Bartczak, Som Gorsi, Schola ADM oraz Teatr A. W ramach Przeglądu Kultury Chrześcijańskiej odbędą się m.in.: Projekt Genesis Fundacji Małych Stópek, pokaz filmu „Powołany”, spotkanie z misjami, przedstawienie teatralne, zwiedzanie miasta oraz rozgrywki sportowe.

