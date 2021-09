Co się dzieje w weekend w regionie? (10-12 września)

Historyczny objazd szlakiem kościołów

Stargard. W sobotę odbędzie się objazd „Szlakiem średniowiecznych sakrariów w powiecie stargardzkim”. Jest organizowany przez powiat stargardzki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Objazd poprowadzi Mirosław Opęchowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

- Wyjazd będzie poświęcony przede wszystkim średniowiecznym sakrariom, które wyjątkowo licznie zachowały się w świątyniach na terenie powiatu stargardzkiego – informują organizatorzy. - Sakraria to specjalne szafki wmurowane w ścianę, przeznaczone do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Zabezpieczone kratą i drzwiczkami rzadko stwarzają szanse, by zerknąć do ich wnętrza. W trakcie objazdu podziwiać będzie można oczywiście także architekturę i wyposażenie zwiedzanych kościołów.

Trasa obejmuje: Strzyżno (kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej), Kunowo (kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski), Poczernin (kościół pw. św. Michała Archanioła), Łęczyca (kościół pw. Ofiarowania NMP) i Białuń (kościół pw. św. Michała Archanioła).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zobacz skarbiec w muzeum

Stargard. Od soboty, 11 września, można zwiedzać najnowszą wystawę pt. „Skarbiec”. Ekspozycja powstała w ramach zachodniopomorskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Skarbiec pamięci". Wystawę można zwiedzać od g. 10 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym przy ul. Rynek Staromiejski 1.

Festiwal im. Marka Jasińskiego

Stargard. Międzynarodowy Festiwal im. prof. Marka Jasińskiego odbędzie się po raz pierwszy. To hołd złożony zmarłemu nagle, wybitnemu stargardzkiemu kompozytorowi. Hasło festiwalu „Soni Spatium” to inaczej przestrzeń dźwięku. Przez trzy dni miłośnicy muzyki klasycznej będą mogli uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach. W piątek, 10 września, w parku Chrobrego otwarta zostanie wystawa poświęcona kompozytorowi. O godz. 19.30 w kolegiacie NMP Królowej Świata rozpocznie się koncert. Wystąpi Chór Międzynarodowej Akademii Chóralnej in terra pax.

W sobotę ,11 września, o godz. 12 na cmentarzu przy ul. Kościuszki odbędzie się złożenie kwiatów na grobie prof. Marka Jasińskiego. Godzinę później zaplanowane jest otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Jasińskiego. Będzie prezentowana w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wystąpi tam chór dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, a o godz. 17 o swoim mistrzu opowie dziekan Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dr Szymon Godziemba-Trytek, były uczeń M. Jasińskiego. O godz. 19.30 w kolegiacie wystąpią Jola Szczepaniak wraz z Jazz Quartet.

W niedzielę, 12 września, o godz. 16 na zakończenie festiwalu kantata o mądrości Ego Sapienta. Wystąpią Małgorzata Pańko-Edery (mezosoporan), Międzynarodowa Akademia Chóralna in terra pax, Chór Akademicki im. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Orkiestra Camerata Stargard.

(w)

Motorowodne zakończenie lata

Dziwnów. W sobotę do Dziwnowa przypłyną superszybkie morskie łodzie motorowe z berlińskiego klubu motorowodnego Poker Runs Germany. Będzie szybko, głośno i kolorowo. Do mariny sezonowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie zawita około 40 jednostek o dużych mocach, w tym nowo zaprojektowane. Jednostki przypływają ok. g. 12 i do g. 15 pozostają w marinie.



Koncert ze Smakiem

Myślibórz. „Koncert ze Smakiem odbędzie się 10 i 11 września na myśliborskim Rynku. W piątek na scenie wystąpi Szymon Jachimek, w programie rozrywkowo-kabaretowym. Będzie można posłuchać Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem. Kolejny dzień to występ ks. Macieja Czaczyka z zespołem, oraz Andrzeja „e-moll” Kowalczyka, któremu towarzyszyć będą: Mieczysław Jurecki, Jacek Królik, Wojciech Pilichowski, Marek Piekarczyk i Lari Lu (była wokalistka Varius Manx). W trakcie imprezy będzie można zaszczepić się przeciw COVID 19 oraz dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2012.

(sja)

Nie tylko dożynki

Trzebiatów. W niedzielę o g. 13.30 korowodem dożynkowym rozpoczną się na stadionie w Trzebiatowie gminne dożynki, na które władze gminy zapraszają wszystkich mieszkańców i wczasowiczów. Przygotowano wiele atrakcji, jak chociażby wybór najładniejszego wieńca, atrakcje i zabawy dla dzieci, stoiska z rękodziełami, a także poczęstunek. W części artystycznej wystąpią zespoły: „Trzebiatowiacy”, „Aramis”, „Kukułeczka”, „Czerwona róża” i „Kex”. W trakcie imprezy będzie można zaszczepić się w mobilnym punkcie szczepionkami Pfeizera i Johnson&Johnson.

(MK)

Targi rolne w Barzkowicach

Barzkowice. Korowód wieńców dożynkowych, przegląd kapel ludowych, pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków ozdobnych, alpak, prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych czy międzynarodowa wystawa rękodzielnictwa, a także porady i informacje dla rolników to przykłady atrakcji towarzyszących XXXIII Targom Rolnym Agro Pomerania. Wydarzenie wspierane przez Pomorze Zachodnie odbędzie się w dniach 10–12 września.



Będą wystawy m.in. zwierząt hodowlanych, ptaków ozdobnych, przegląd kapel ludowych, pokazy maszyn rolniczych, rękodzielnictwa oraz przegląd kapel ludowych. Nie zabraknie produktów regionalnych. Wśród wystawców z Pomorza Zachodniego znajdą się m.in.: Gospodarstwo Pasieczne „Cuda z Ula”, Manufaktura Chleba „Pasikonik”, Ryby z Wyspy Wolin, Winnica „Sydonia”, Gospodarstwo Ekologiczne „Frykas”, Miody Puszczy Barlineckiej czy Koło Gospodyń Wiejskich w Dominikowie. Zaprezentują oni takie produkty jak: miody, pełnoziarnisty chleb orkiszowy, paprykarz z dorsza, wina, twarogi i sery kozie czy pierogi, paszteciki i barszcz na naturalnym zakwasie.

Kresy w sercach

Świdwin. W niedzielę o g. 10.30 Mszą Świętą w intencji Polaków na Kresach Wschodnich i Kresowian na ziemi świdwińskiej w kościele pw. MBNP będą rozpoczęte uroczystości z okazji jubileuszu XXX-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oficjalne uroczystości odbędą się w środę (15 bm.) o g. 17 w sali wielkiej zamku joannitów. Na pamięć zostanie przywołany dorobek organizacji. Z tej okazji zasłużonym osobom zostaną wręczone pamiątkowe medale.

Bieg po Żniwo

Łobez. W niedziele (12 bm.) o g. 10 na boisku sportowym przy osiedlu Świętoborzec odbędzie się II Powiatowy Bieg po Żniwo, który organizuje Starostwo Powiatowe we współpracy z Łobeskim Klubem Biegacza Trucht. Bieg główny o g. 11.30 zostanie poprzedzony zmaganiem skrzatów na dystansie 120 m. Celem imprezy jest uczczenie rolniczego trudu oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 668 112 383.

Święto Chleba

Radowo Małe. W sobotę o g. 13 na Boisku Sportowym odbędą się gminne uroczystości dożynkowe – Gminne Święto Chleba. Po dziękczynnej Mszy Świętej odbędzie się tradycyjna część obrzędowa, a następnie występ Zespołu Tańca Ludowego z LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. Po turnieju między sołeckim zostaną wręczone nagrody za uczestnictwo w konkursach (na najpiękniejszą wieś i posesję w gminie, najładniejszy wieniec dożynkowy, stoisko dożynkowe). Zabawę taneczną pod gwiazdami poprzedzi o g. 18 występ Kabaretu z Konopi.

Pokaz nocnego nieba

Węgorzyno. W piątek (10 bm.) o g. 20 na stadionie miejskim w Węgorzynie odbędzie się spotkanie mieszkańców z Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, podróżnikiem, na które zaprasza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. „Pokaz nocnego nieba” będzie okazją do przygody z astronomią - poznania niektórych tajemnic wszechświata. Organizatorzy proponują za brać ze sobą leżaki lub koce. W przypadku niepogody impreza będzie się w hali sportowej.

(cz.b.)