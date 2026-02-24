Cieplej i taniej

Drugi etap programu modernizacji szczecińskich szkół objął też Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej. Nowe okna charakteryzują się między innymi dużo lepszymi parametrami termoizolacyjnymi.

Ruszyła wymiana okien w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej w Szczecinie. Prace są elementem większego programu termomodernizacji szczecińskich szkół. Program jest też częściowo finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

I etap modernizacji objął pięć obiektów: Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla (obejmujące Sportową Szkołę Podstawową nr 2, liceum z oddziałami sportowymi i internat), Szkołę Podstawową nr 51 przy ul. Jodłowej, Szkołę Podstawową nr 55 przy ul. Orawskiej, Szkołę Podstawową nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej oraz Szkołę Podstawową nr 42 przy ul. Hożej. Koszt całkowity tego etapu wyniósł 71,88 mln zł, z czego 58,44 mln zł to dofinansowanie.

Z kolei etap II - obecnie realizowany - obejmuje modernizację dwóch kolejnych placówek: Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3 Maja. Całkowita wartość inwestycji wynosi 10,94 mln zł, a wysokość dofinansowania wynosi 8,89 mln zł.

Oba projekty mają na celu znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych. Obejmują one wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne i niskoemisyjne systemy grzewcze, zastosowanie źródeł energii takich jak instalacje fotowoltaiczne, a także ocieplenie budynków, modernizację wentylacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie te działania zmierzają do ograniczenia strat energii. Poprawa komfortu cieplnego, lepsza wentylacja i jakość powietrza w pomieszczeniach poprawi warunki nauki oraz pracy. Z kolei zaoszczędzone środki finansowe, wynikające z niższego zużycia energii będzie można przeznaczyć na inne potrzeby szkół. ©℗

