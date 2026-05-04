Chronimy las. Zakładali poletka zgryzowe [GALERIA]

Puszcza Goleniowska obfitująca w różne gatunki zwierząt dziko żyjących wymaga, jak to się dzieje na obszarach leśnych, prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w tym ochrony powierzchni leśnych z nowymi nasadzeniami.

REKLAMA

Ochrona taka polega między innymi na zakładaniu tak zwanych poletek zgryzowych. Ma to na celu powstrzymywanie takich zwierząt jak jelenie, sarny czy też daniele od niszczenia nowych upraw leśnych. Oczywiście jest to jedna z wielu metod, jaką stosują leśnicy.

Poletka zgryzowe zazwyczaj zakładane są na łąkach śródleśnych, a w ich prowadzeniu uczestniczą koła łowieckie.

W minioną niedzielę prace takie prowadzone były przez członków Koła Łowieckiego "Szarak" Szczecin wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Stepnickiej.

Dzieci wraz z rodzicami i myśliwymi we współpracy z pracownikami Nadleśnictw Goleniów i Międzyzdroje na powierzchni około sześćdziesięciu arów posiali rzepak i pszenżyto, dodając kukurydzę i groch jako smakołyk dla zwierząt. W sumie użyto 400 kilogramów materiału siewnego.

Posadzono również około 40 jabłoni i krzaków porzeczek, które w przyszłości będą stanowiły ulubione przysmaki leśnej stołówki.

Takie wspólne działanie ma na celu między innymi integrowanie miejscowego środowiska, ale przede wszystkim zapoznanie dzieci i młodzieży z działaniami ochrony czynnej lasu.

Jedną z atrakcji było też pieczenie kiełbasek, a dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i maskotki.©℗

Tekst i fot. Dariusz R. JANOWSKI

REKLAMA