Chodnikowa pułapka

Padające ulewne deszcze spowodowały wymycie piasku spod chodnika na ulicy Mariackiej w Szczecinie. W efekcie tuż przy wejściu do bramy nr 3 powstała sporych rozmiarów wyrwa. Niestety, dziura nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Trzeba więc jak najszybciej to naprawić.

Komentarze

1,2,3 2024-05-25 11:48:07 wróciły rządy Tuska i nawet ulica się do przechodnia uśmiecha ! Zaproście tego błazna Szymka do Szczecina niech uwierzy, w ten prawdziwy , niewymuszony uśmiech ulicy ! Mógłby pospacerować po mieście , być może zaliczyłby tzw. wypier...kę na takiej uśmiechniętej dziorce .Śmiejmy się ! Wszyscy Polacy to jedna rodzina i ten od Tuska o ten od ... (? ) murzyna !

FIGO 2024-05-25 11:41:36 Słucham ,a ministera Kloska pieprzy , że Firmy przenoszą działalność z powodu drogiej energii . Spełnia się przepowiednia premier Kopacz z przed lat . Polska wyraziła zgodę na klimatyczne bzdury , a komisarze unijni " dojadą " Polskę na wszelki sposób ! Morawieckiemu do podpisania zielony ład w zamian za należną i wynegocjowaną kasę . Jak podpisał , to figę z makiem , bo to nie rząd tuskozjebów i komuchów . Kasy nie dostał , wybory przegrał i niech się cieszy! Dał się zrobić w karola i gucio !

FIGO 2024-05-25 11:32:48 Jeszcze trochę i nie będzie nikogo , kto potrafi to sensownie naprawić ! Zawodów nie uczą ! Sytuacja przedsiębiorców jest taka , że na kolejne podwyżki płac dla pracowników nie będzie ich stać !Rządy Tuska są po to , aby kolejni fachowcy wyjechali do Niemca .Podwyżki opłat sprawią , że młodzi ludzie porzucą i swoje młode żony i ...za chlebem ! W tym czasie z mocy Tuska , do Polski przyjadą dobrze wyposażeni bawidamki dla naszych samotnych i potrzebowskich kobiet .Wymiana jest taka humanitarna !

@Do@wstrząśnięty_lok 2024-05-25 08:49:03 twój wpis pokazuje jak poważny jrst to problem, miasto woli wydawać pieniądze na kastrację dzieci niż na naprawę infrastruktury która jest w tak opłakanym stanie że naraża na wykluczenie osobt z niepełnosprawnościami bo ryzyko urazów wśród nich jest wielokrotnie większe niż u osób bez niepełnosprawności przy cxym bardzo łatwo w wyniku urazu spowodowanego złym stanem miejskiej infrastruktury można zostać osobą z niepełnosprawnością. Więc tak, to bardzo ważne, ważniejsze niż nawalanka w mediach.

Stary 2024-05-25 05:51:48 Bo większość notabli + strażnicy miejscy nie porusza się pieszo. Oni nie widzą problemów bo przyciemnione szyby nie pozwalają dostrzec. Wszechobecny brud, dziury, chaszcze. Wystarczy wyjeżdżając z Wyspy Puckiej dostrzec jaką widoczność mają kierowcy, szczególnie autobusów przy zakręcie w prawo przed Kanałem Rybnym przy wyjeździe. Nawet znaków nie widać. A przecież jeżdżą tam niemal codziennie radiowozy, kontrola ruchu. Najlepiej nie widzieć. Przewróciło się? Niech leży!!!

odkrycie sezonu 2024-05-25 00:33:51 przejście tunelu do zamku ;-)

Do@wstrząśnięty_loka 2024-05-24 17:03:18 Dziura w chodniku to taki priorytetowy problem mieszkańców Szczecina? Chyba żartujesz. Idąc Jagiellońską naliczyłem co najmniej 10 takich dziur w kostce brukowej i o każdej dziurze tak Kurier Szczeciński pisze? Niech się może zajmie opisaniem pijaków na Jagiellońskiej co codzienne rano leżą na ulicy pod Lewiatanem, to jest problem dla mieszkańców a nie dziura

@wstrząśnięty_lokato 2024-05-24 16:55:03 Sugerujesz że to temat dla TVN czy Gazety Wyborczej? Że powinni się skupić na rzetelnym informowaniu i ważnych dla ludzi sprawach a nie szczuciu i obrażaniu Polaków?

Ty@wstrząśnięty_loka 2024-05-24 14:57:09 Owszem, ale po zmianie z "wadza" PiS na władza z PO KS szuka dziury w całym...ciekawe dlaczego 🤔

Ojej 2024-05-24 14:13:09 I co teraz? Służby miejskie piją kawkę.

Mietek robol 2024-05-24 13:34:02 Chcesz mieć lepiej to zapłać więcej.I nie obrazaj klasy robotniczej bo pośrednio lub bezpośrednio jesteś na jej utrzymaniu.

@wstrząśnięty_lokato 2024-05-24 11:56:55 Kurier jest gazetą lokalną i właśnie problemy mieszkańców miasta powinien traktować priorytetowo.

hehe 2024-05-24 11:35:13 To pokazuje jak robolstwo w Polsce buduje drogi.

Miejskie instytucje 2024-05-24 11:14:10 Na Mariackiej mieści się ZBiLK - z okien nie widać problemu? Drogi, chodniki i ulice to inna jednostka, ale chyba jakaś współpraca między jednostkami Szczecina, gminy-miasta na prawach powiatu, może zaistnieć?