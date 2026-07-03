Chodnik w Alei Piastów do remontu. Granitowe płyty zostaną

Granitowe płyty, które można spotkać w tej części al. Piastów, mają już kilkadziesiąt lat. Fot. Dariusz GORAJSKI

Kolejny fragment jednego z głównych ciągów pieszych w centrum Szczecina przejdzie modernizację. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na remont chodnika w al. Piastów na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Langiewicza.

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Prace obejmą kompleksową odnowę nawierzchni. Charakterystyczne granitowe płyty chodnikowe, które od lat tworzą wygląd tej części alei, nie znikną jednak z przestrzeni miasta. Zostaną ponownie wykorzystane po odpowiednim przygotowaniu – ich krawędzie zostaną przycięte, co pozwoli uzyskać bardziej równą i bezpieczną nawierzchnię. Oprócz tego wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne chodnika, a od strony budynków i miejsc postojowych pojawi się 50-centymetrowy pas z ciętej kostki granitowej o wymiarach 10 x 10 x 10 cm. Inwestycja obejmie również regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

Granitowe płyty, które można spotkać w tej części al. Piastów, mają już kilkadziesiąt lat. Choć sam granit jest materiałem wyjątkowo trwałym, z upływem czasu i pod wpływem intensywnego ruchu pieszego oraz wielokrotnych prac prowadzonych w pasie drogowym część płyt uległa przemieszczeniom. Miejscami nawierzchnia jest nierówna, co utrudnia poruszanie się osobom starszym, rodzicom z wózkami czy osobom z niepełnosprawnościami. Remont ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i estetykę tego odcinka.

– To kolejna inwestycja, dzięki której poprawimy komfort poruszania się pieszych. Zależy nam również na zachowaniu charakteru tego miejsca, dlatego istniejące granitowe płyty zostaną wykorzystane ponownie po odpowiednim przygotowaniu. Takie rozwiązanie pozwala połączyć dbałość o estetykę z racjonalnym gospodarowaniem materiałem – mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 14 lipca.

(dg)

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