Chodnik przy szkole w Dąbiu do remontu

Jak zapewnia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nowy chodnik ma być ukończony do 22 listopada br. fot. Dariusz Gorajski

Rozpoczyna się remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Mierniczej w szczecińskim Dąbiu.

Pracownicy ZUK wykonali cięcia techniczne drzew od strony chodnika. Po nich wykonawca przystąpi do realizacji prac - rozbierze istniejący chodnik i ułoży nowy z kostki betonowej. Po zakończeniu remontu mieszkańcy Dąbia będą mieli do dyspozycji 115 metrów nowego chodnika na ul. Mierniczej, na odcinku od ul. Dziennikarskiej do ul. Anieli Krzywoń.

Prace mają być ukończone za miesiąc. Ich koszt to 160 tys. zł. Wykonawcą zadania jest firma Elbud Szczecin. (K)

