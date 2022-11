Choć śniegu nie ma drogowcy są gotowi. Pługi i sól czekają

Zenek

2022-11-02 13:01:02

Fajnie oglosić w mega ciepłym pażdzierniku że drogowcy są gotowi na Zimę. Sprawdzimy tę gotowość pierwszego dnia Zimy, tradycja mówi że taki pierwszy dzień zawsze ich zaskakuje. Co prawda to świecka tradycja ale zawsze to tradycja