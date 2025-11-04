Centrum aktywności przy ul. Wyszyńskiego. Nowa przestrzeń dla seniorów

Tu ma powstać miejsce, które będzie "przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, wspierać ich samodzielność oraz promować aktywny i solidarny styl życia". Fot. Dariusz Gorajski

W budynku przy ul. Wyszyńskiego 17 w Szczecinie, w którym wcześniej funkcjonowała apteka, ma powstać Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Utworzy je Centrum Usług Społecznych.

- Rozpoczęliśmy już realizację pierwszych działań Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów prowadzonego w ramach projektu „Social Silver”. Zajęcia prowadzone są w tymczasowej siedzibie - w Klubie Seniora CUS przy ul. Sławomira 9a. Docelowo działania Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów prowadzone będą w siedzibie przy ul. Wyszyńskiego 17. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowalnych. Termin składania ofert mija 7 listopada - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej.

CAiWS to miejsce stworzone z myślą o osobach powyżej 60. roku życia, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, rozwijać swoje pasje oraz angażować się w działania wolontariackie. Celem programu jest "przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, wspieranie ich samodzielności oraz promowanie aktywnego i solidarnego stylu życia". Ma to być przestrzeń integracji, współpracy i rozwoju.

- W Centrum przygotowana jest bogata oferta działań – od spotkań ze specjalistami z zakresu zdrowia, prawa i nowych technologii, po warsztaty kreatywne, takie jak rękodzieło czy zajęcia artystyczne. Organizowane są również zajęcia kulinarne, tematyczne spotkania integracyjne, a także aktywności sportowe i prozdrowotne, w tym gimnastyka czy spacery z instruktorem - wylicza Maciej Homis. - Centrum wspiera rozwój i promocję wolontariatu senioralnego oraz działalność grup nieformalnych, jednocześnie sprzyjając integracji szczecińskiego środowiska senioralnego. Aby dołączyć do projektu, należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy. Udział w zajęciach organizowanych w siedzibie Centrum jest bezpłatny, a nabór prowadzony jest w trybie otwartym przez cały okres trwania projektu. Formularz dostępny jest na stronie Centrum Usług Społecznych.

W razie pytań można skontaktować się mailowo pod adresem senior@cus.szczecin.eu, telefonicznie pod numerem 510 360 870 lub odwiedzić Centrum osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

CAiWS jest prowadzone w Szczecinie w ramach projektu „Social Silver” dofinansowanego z funduszy europejskich. Jest to projekt partnerski, w ramach którego centra powstają na terenie całego województwa. Wartość projektu to 19 378 823,53 zł, kwota dofinansowania z UE wynosi 16 472 000 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 1 937 882 zł.

Wartość zadania Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniora w Szczecinie w projekcie wynosi 3 027 317 zł, w tym dofinansowanie 2 688 376 zł. ©℗

