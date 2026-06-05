Cały Szczecin w kwiatach. Startuje 52. edycja konkursu

Z finalistami i laureatami naszego konkursu spotykamy się zawsze we wrześniu w gościnnych progach „Rajskiego ogrodu”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Ostatnia niedziela września zawsze należy do finalistów konkursu „Całego Szczecina w kwiatach”. Wtedy to na wielkiej gali w gościnnych progach Centrum Ogrodniczego „Rajski Ogród” spotykają się pasjonaci zieleni oraz domowi ogrodnicy, którzy za sprawą ukwieconych balkonów, zaaranżowanych ogrodów, działek i fantastycznie skomponowanych innych terenów zielonych zmieniają Szczecin na dobre. W tym roku będzie podobnie! Ogłaszamy właśnie 52. edycję konkursu „Kuriera Szczecińskiego” „Cały Szczecina w kwiatach”.

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W ubiegłym roku Nagroda Publiczności trafiła do opiekunów „Ogrodu przy Pawilonie 7”, czyli Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. W kategorii „Balkony” zwyciężył Tadeusz Słodkowicz. Nagrodę za debiut otrzymała Daria Moszczyńska-Nawrocka (także uczestniczka tej kategorii). Za najpiękniejszy ogród nagrodę otrzymali państwo Elżbieta i Mirosław Sypniewscy. Wśród „innych form zagospodarowania terenu zielonego” na szczyt podium powrócił Zbigniew Stankiewicz (doceniono zaaranżowane przez niego we francuskim stylu podwórko przy al. Jana Pawła II 22). Laureatami w kategorii „ogrodów działkowych” zostali Krystyna i Jerzy Baniewiczowie. Czas na kolejne prezentacje!

Czekamy na zgłoszenia

Konkurs „Cały Szczecin w kwiatach” jest adresowany do wszystkich szczecinian, a także szkół, zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach: balkony, ogrody (przydomowe i działkowe) oraz inne formy zagospodarowania terenu zielonego.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. Czekamy na 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej (nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film 30 MB).

Dla zgłoszeń e-mailowych dostępny jest adres: kwiaty@24kurier.pl – zgłoszenia można też dostarczać pocztą do sekretariatu redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, ul. Malczewskiego 34/11 w Szczecinie lub osobiście w godz. 10-15.

W tytule e-maila lub na kopercie należy umieścić dopisek: „Cały Szczecin w kwiatach”. Prosimy też o podanie kategorii, w której zgłaszają Państwo swoją oazę zieleni.

Jak co roku, dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy i ulubionej zielonej rywalizacji! Na zgłoszenia czekamy do końca lipca.

Patronat nad konkursem sprawuje prezydent miasta Szczecina. ©℗

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