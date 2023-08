„Cały Szczecin w Kwiatach”. Czy skrzaty lubią kwiaty?

Fot. Krzysztof Żurawski

„Cały Szczecin w Kwiatach” – w tym roku to już 49. edycja naszego cyklicznego konkursu, który organizujemy razem z Czytelnikami „Kuriera Szczecińskiego”. Przez cały czerwiec i lipiec przyjmowaliśmy Państwa propozycje, które jak co roku zaskoczyły nas wielobarwną różnorodnością. Prezentujemy finalistów w poszczególnych kategoriach.

Wiele krzątających się osób zastaliśmy przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Polickiej 3, gdy tam dotarliśmy, aby rozejrzeć się w należącym do placówki rozległym terenie zielonym. Krzątali się pracownicy tej placówki, którzy doglądali ogrodu.

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 31 (klasy I-VIII) oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 (klasy I-III) o profilu ogólnym realizujące zajęcia w gospodarstwie domowym, prace stolarskie, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich oraz edukacja komputerowa – są też klasy o charakterze ogrodniczym.

– Akurat trwa przerwa wakacyjna i nie ma podopiecznych – wyjaśnia dyr. Elżbieta Makris – W ciągu roku szkolnego w tego rodzaju pracach uczestniczą wszyscy: kadra oraz podopieczni. Wspólne zajęcia są również częścią naszego programu edukacyjnego.

Budynek szkoły powstał w latach 60. XX wieku. Z początku mieściła się tam szkoła podstawowa, która z czasem zmieniła swój charakter. To co wyróżnia placówkę od samego początku, to rozległy teren zielony. Jest tam sad i ogrody warzywne oraz z kwiatami. Na całości zielonego terenu ulokowano plac zabaw, siłownię pod chmurką, sad, ogród warzywny, ogród kwietny z dużą wiatą i boisko trawiaste.

– Pozwala nam to na realizowanie zajęć i imprez plenerowych na świeżym powietrzu, a także na realizację zajęć z zakresu ogrodnictwa i gospodarstwa domowego – mówi Iwona Olszewska, wiecedyrektorka ZSS nr 1. – Dzięki zajęciom w plenerze nasi uczniowie bezpośrednio doświadczają cyklu wzrostu roślin oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Przy szkole działa kilka sekcji pozwalających na rozwój i podtrzymywanie różnego rodzaju zainteresowań, co w efekcie służy wzmacnianiu poczucia wartości uczniów. Zajęcia są m.in. realizowane w sekcji wokalno-instrumentalnej, tanecznej „Piruet”, plastycznej „Zaczarowany Ołówek” oraz w sekcji edukacji morskiej i w sekcji ogrodniczo-gospodarczej „W domu i w ogrodzie”.

– Nie wyróżniamy żadnej z sekcji, bo wszystkie są ważne w rozwoju podopiecznych – mówią dyrektorki ZSS nr 1. – Jednak w ogrodzie zbiega się większość naszych działań. Na wolnym powietrzu można ćwiczyć, malować, naśladować głosy ptaków oraz doglądać roślin przydatnych w kuchni.

Ogród i sad są bardzo ważne w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Rozumieją to również rodzice oraz darczyńcy, którzy wspomagają działania szkoły, przekazując na jej rzecz takie dobra jak cebulki roślin i nasiona.

– Wkrótce rozpoczynamy zajęcia szkolne – mówi Elżbieta Makris, dyrektorka ZSS nr 1. – Niektóre zajęcia będą się również odbywały na wolnym powietrzu. Obcowanie z kolorowym światem przyrody sprawia naszym podopiecznym olbrzymią radość oraz pozwala doświadczać świat wielozmysłowo.

Ogród, jego fascynujący świat, jest również pretekstem do wspólnego poszukiwania i odkrywania nie tylko świata flory, ale także fauny. Ponoć zdarza się, że wśród kwiatów kryją się również skrzaty… ©℗

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI