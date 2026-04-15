Cała zieleń jest... nasza. Powiat umówił się z Gminą

W tym sezonie wiosenno-letnim mieszkańcy Polic będą wiedzieli, do kogo kierować uwagi dotyczące zieleni wzdłuż dróg publicznych. Do tej pory trzeba było najpierw ustalić, czy dana droga jest powiatowa, czy gminna. Teraz wiadomo, że w obu przypadkach za zieleń niską odpowiada Gmina Police. Tak się umówiła z Powiatem Polickim.

Nowe porozumienie dotyczy kompleksowej opieki nad terenami zielonymi – od koszenia trawników, przez pielęgnację żywopłotów, po grabienie liści i utrzymanie czystości. Powiat Policki zabezpieczył na ten cel 150 tysięcy złotych. Powierzone prace obejmą wszystkie fragmenty miasta, w tym również tereny wzdłuż ulic: Piłsudskiego, Asfaltowej, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Cisowej, Nadbrzeżnej, Kopernika, Ogrodowej, Broniewskiego oraz Placu Chrobrego – należących do Powiatu Polickiego.

Dotychczas mieszkańcy nie zawsze mieli jasność, które tereny znajdują się w gestii powiatu, a które w gestii gminy. Dodatkowym problemem była nieskoordynowana realizacja prac – prowadzone w różnym czasie działania skutkowały nierównomiernym utrzymaniem zieleni i obniżały ogólny efekt estetyczny przestrzeni.

Teraz wszystkie te prace zostaną powierzone jednemu operatorowi, który będzie odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację wskazanych terenów. Koszenie i inne zabiegi będą więc realizowane równocześnie, co ma pozwolić uniknąć sytuacji, w których jedna część ulicy jest zadbana, a druga nie.

– To ważny krok w stronę większej przejrzystości i wygody dla mieszkańców. Dzięki współpracy z Gminą Police wprowadzamy jednolite standardy utrzymania zieleni, a powierzenie prac jednemu operatorowi zapewni spójność działań i lepszy efekt estetyczny w całym mieście – podkreśla Shivan Fate, starosta policki.

Umowę pomiędzy Powiatem Polickim a Gminą Police podpisano 10 kwietnia 2026. Wcześniej musieli się na to zgodzić radni gminni i powiatowi. ©℗

(sag)

