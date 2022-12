Były pełnomocnik marszałka Geblewicza odsiaduje wyrok za pedofilię i narkotyki

REKLAMA

Gościówa 2022-12-29 13:08:52 Urzędnik, który okazał się pedofilem odsaduje wyrok. A co się dzieje z księżmi pedofilami?

Marian 2022-12-29 12:50:27 Biuro Prasowe próbuje opakować śmierdzącą sprawę w pachnący papierek. Informują że Krzysztofa zatrudnił ktoś inny wcześniej i że natychmiast został zwolniony. Tylko co z pytaniem z jakimi kryteriami prowadzi się procedury powołania na ważne stanowisko, że Krzysztof dostał taką funkcję od obecnego marszałka i ją utrzymał do chwili aresztowania mimo kontrowersyjnych poglądów jak widać na sprawę pedofili i tym że jak widać lubił ćpać

Szok 2022-12-29 12:42:32 I nikt się nie zorientował w urzędzie co to za ziółko mimo wysokich standardów europejskich? Co na to pełnomocnicy ds równości i tolerancji i zachowania demokratycznego państwa prawa

fanfatal 2022-12-29 12:39:29 Cudowne dziecko nepotyzmu w stylu PZPR. Nomenklatura wiecznie żywa.

Blee 2022-12-29 12:35:12 Tak wygląda twarz środowiska tęczowego - nic dodać, nic ująć. Ten obrzydliwy "uśmiech" z plakatu wyborczego będzie teraz śnił się tym dzieciom do końca życia. Pytanie, czy środowisko polityczno-obyczajowe wyciągnie pomocną dłoń do tego zwyrodnialca, czy poświęcą go, aby nie psuć imienia całego środowiska dewiantów seksualnych.

Geblewicz do dymisji 2022-12-29 12:30:32 Jakie POchodzenie, taki "ekspert i pelnomocnik". Tu POchodzenie bylo dobre, partyjne. Ciagnal z korzeni.

F. 2022-12-29 12:20:09 W urzędzie od 2004, dyrektor od 2006, powołany na pełnomocnika marszałka ds. zwalczania uzależnień w 2015 (zarządzenie nr 7/15 z 16.01.2015r.)

klemens 2022-12-29 12:08:03 to wielka sztuka powiązać odsiadkę za pedofilię i narkotyki z z funkcją urzędnika . To wskazówka , że wszyscy pełnomocnicy to pedofile i narkomani . Można dodać , że np. był łysy i leworęczny .

Jaxa 2022-12-29 11:57:26 Moja babcia miała takie powiedzenie: jaki pan taki kram.

Jest 2022-12-29 11:56:20 Prawdziwa procedura antypedofilska i antymobbingowa nie będzie miała żadnych zastrzeżeń co do materiałów dowodowych takich jak nagrania. Filmy zawsze jednoznaczenie wskazują co się wydarzyło i jakie zachowania prezentował podejżany. Oddalanie takiego materiału to zwyczajne łajdactwo palestry, która dała przywileje wielkiemu biznesowi. Stąd mamy smród z "Zatoki Sz(amba)tuki i takie kwiatki oraz mobbing w warszawskim ratuszu oraz sprawę hansa G.

Pomorzanin 2022-12-29 11:44:24 "W okresie PRL ojciec Krzysztofa F. pełnił funkcje sekretarza PZPR w Barlinku" - czyli po odbyciu kary spokojnie może wstępować w szeregi pis-u...

Faliński 2022-12-29 11:21:49 A taki był praworządny,jeszcze niedawno darł ryja na spędach KODerastów jakie ma uciemiężone życie przez reżim...stawał w obronie molestowanych seksualnie dzieci.Resortowy bydlak,wychowany w komunistycznym duchu przez tatusia-sługusa moskiewskiego.

Ch/Eng 2022-12-29 11:19:21 I ten cham drogowy dalej marszałkiem?