Budżet Obywatelski Gminy Kołbaskowo. Mieszkańcy zdecydowali

Znamy już wyniki Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo 2022 – programu, dzięki któremu w przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniono 1 milion złotych na inwestycje, które proponują mieszkańcy. Modernizacja zabytkowego cmentarza, utwardzenie parkingu czy piknik rodzinny to tylko część z nich. Wszystkie zostaną zrealizowane w przyszłym roku.



Jest to dopiero 3. edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo, jednak zainteresowanych realizacją swoich pomysłów nie brakuje. Liczba zgłaszanych projektów stale rośnie, w tym roku zgłoszono ich 18. Część z nich to tak zwane projekty inwestycyjne, czyli obejmujące m.in. budowę, modernizację lub adaptację obiektów (w budżecie przeznaczone jest na nie 910 tysięcy złotych), a część to projekty nieinwestycyjne, czyli zakładające m.in. organizację festynów, spotkań autorskich czy warsztatów (przeznaczono na nie 90 tysięcy z równym podziałem po 5 tysięcy na każde sołectwo).

Do 10 grudnia wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo mogli głosować na swoich projektowych faworytów, a 28 grudnia ogłoszono zwycięzców. W tym roku wszystkie projekty dopuszczone na listę do głosowania zostały wybrane do realizacji. Wśród nich znalazły się 2 projekty inwestycyjne – modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym (zostaną odświeżone ścieżki, nasadzone kwiaty i krzewy, postawione ławki, kosze parkowe, stojak na rowery i nowy płot, a także wymieniona zostanie tablica informacyjna) oraz utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie. Wśród projektów nieinwestycyjnych znalazło się natomiast m.in. "You Can Dance" w Będargowie (impreza taneczna w plenerze) czy piknik rodzinny "My Słowianie" w Stobnie (wydarzenie edukacyjno-imprezowe, w trakcie którego będzie można zatańczyć do słowiańskiej muzyki, poczęstować się tradycyjnym jadłem i napitkiem, a przy okazji dowiedzieć się o aspektach życia naszych przodków).

Niestety, podobnie jak w innych miastach, frekwencja wśród głosujących mieszkańców stale się obniża. W Budżecie Obywatelskim Gminy Kołbaskowo 2022 zagłosowało jedynie 731 osób, a 2 lata wcześniej ponad 2 razy więcej, bo 1485. Tendencja spadkowa jest martwiąca, jednak warto zaznaczyć, że w dotychczasowych edycjach Budżetu głosy oddawali mieszkańcy wszystkich sołectw, chociaż reprezentacja poszczególnych miejscowości jest dość nieproporcjonalna (134 oddane głosy w Przecławiu i zaledwie 3 w Moczyłach). Mieszkańcy gminy Kołbaskowo będą mieli okazję zmienić tę frekwencję już w przyszłej edycji Budżetu. ©℗

Karolina Białczewska