Budują oświetlenie na ul. Cukrowej. Koniec jeszcze przed terminem

Widać postęp prac w ciągu ulicy Cukrowej na odcinku od ulicy Do Rajkowa do ul. Krygiera. Wykonane zostały prace ziemne, ułożono instalację zasilającą. Postawione zostały niemal wszystkie słupy oświetleniowe. Obecnie trwa montaż opraw oraz wykonywane są niezbędne pomiary wykonanej instalacji.

Prace prowadzi Opticlider Sp. z o.o., wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Wartość zamówienia to 249 000 zł. Planowany termin zakończenia prac określono na 7 grudnia, jednak z postępu prac wynika, że zadanie zostanie zrealizowane wcześniej. (K)