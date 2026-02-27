Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina ma przyspieszyć

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina, czyli największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii naszego regionu, wkracza w nowy etap. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie od wyborów ofert w dwóch przetargach.

REKLAMA

Na profilu KIO na portalu X przeczytamy: "Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania od wyborów ofert w przetargach na realizację odcinków Dołuje-Police i Police-Goleniów Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Utrzymanie w mocy wyborów ofert umożliwia dalsze działania w celu zawarcia umów".

Inwestycja na odcinku Police-Goleniów jest szczególnie istotna, bo obejmuje także budowę tunelu pod Odrą.

Na odcinku Kołbaskowo-Dołuje umowa została podpisana na początku tego roku. „Lata działań, lata rozmów, lata lobbingu, lata próśb, wreszcie lata marzeń, że może kiedyś…”, napisał wtedy w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „To «kiedyś» właśnie następuje. Dla mnie jako prezydenta to jeden z najważniejszych dni i inwestycja, która jest kluczowa dla funkcjonowania miasta. A wszystko zaczęło się na dobre w 2007 roku, gdy wspólnie z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem podjęliśmy realne działania i pierwsze decyzje w tej sprawie. Wiele osób nie wierzyło i nie chciało pomóc. Dziś to już tylko historia. Dziękuję każdej pojedynczej osobie, która dołożyła swoją cegiełkę do tego, że to wszystko jest już realne i się dzieje”.

Zachodnia Obwodnica Szczecina, po zrealizowaniu wszystkich trzech odcinków, ma odciążyć obecne drogi A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. Domknie też ring wokół Szczecina, co ma znacząco poprawić skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Nowa obwodnica ma mieć blisko 50 km. Całkowity koszt inwestycji to 8,3 mld zł.©℗

(as)

Umowa na budowę jednego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina została już podpisana. Teraz zostaną podpisane dwie kolejne.

REKLAMA