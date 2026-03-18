Budowa stacji SKM Szczecin Turzyn. Nowy peron i windy już gotowe

Nowy 250-metrowy peron wyspowy na stacji szczecin Turzyn Fot. Dariusz GORAJSKI

Na przystanku gotowa jest już konstrukcja nowego peronu o długości 250 metrów, a także betonowe schody i szyb windy od strony ulicy 26 Kwietnia. W obszarze torowiska wykonano prace ziemne, zainstalowano odwodnienie oraz postawiono konstrukcje pod przyszłą sieć trakcyjną. Jednocześnie miasto sfinalizowało już swoją część prac, oddając do użytku węzeł przesiadkowy z parkingiem Park & Ride, nowymi chodnikami i infrastrukturą rowerową.

​O szczegółach technicznych i udogodnieniach dla pasażerów informuje Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Na stacji Szczecin Turzyn został wykonany peron wyspowy o długości 250 metrów – opisuje. – Jego odpowiednia wysokość ułatwi pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Zamontowane ławki i wiata zapewnią komfortowe oczekiwanie na pociąg. Energooszczędne oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Dostęp do peronu zostanie zapewniony poprzez przebudowaną kładkę dla pieszych, schody oraz dojście, w celu swobodnego połączenia ruchu pieszych odbywającego się wzdłuż ul. 26 Kwietnia. Dodatkowo zostanie zabudowana winda. Dzięki windzie oraz ścieżkom naprowadzającym peron będzie dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Obecnie pozostają do wykonania prace wykończeniowe wraz z zabudową małej architektury. ©℗

(dg)

