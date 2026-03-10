Budowa SKM Pomorzany. Coraz bliżej końca [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

​Prace przy budowie nowej stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na Pomorzanach są coraz bliżej końca. Największe zmiany widać od strony Alei Powstańców Wielkopolskich. Tam robotnicy skończyli już budować dojście dla pieszych oraz szyb windy, którą pasażerowie zjadą bezpośrednio na peron pierwszy. Dzięki temu będzie można łatwo i szybko przesiąść się z tramwaju do pociągu. Obecnie ekipy budowlane pracują jeszcze przy kładce nad torami i montują ostatnie windy.

​Same perony, czyli miejsca, gdzie będziemy czekać na pociąg, mają już gotową nawierzchnię. Teraz trzeba tam jeszcze ustawić ławki, kosze na śmieci, tablice z rozkładem jazdy i zamontować oświetlenie. Do zrobienia zostało także dojście do stacji od strony ulicy Mieszka I oraz ułożenie nowych torów i zawieszenie sieci trakcyjnej, czyli przewodów nad torami, z których pociągi czerpią prąd.

​Cała ta inwestycja to część dużego projektu budowy sieci SKM w Szczecinie i okolicach. Za wszystko odpowiada Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a pieniądze na ten cel pochodzą w dużej mierze z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

(dg)

