Budowa S11 Bobolice-Szczecinek na półmetku

Fot. GDDKiA / Szczecin

Zaawansowanie realizacji odcinka drogi S11 Bobolice-Szczecinek o długości 24,4 km, którego budowa ruszyła wiosną ubiegłego roku, przekroczyło 50 proc. Na całej trasie trwają intensywne roboty, zarówno mostowe, jak i drogowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i w III kwartale przyszłego roku planowane jest oddanie trasy do ruchu, co będzie finałem realizacji drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim.

– Umowę na realizację inwestycji podpisaliśmy z firmą Intercor na kwotę nieco ponad 1,1 mld zł w sierpniu 2023 roku – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Wykonawca w ciągu siedmiu miesięcy opracował projekty wykonawcze, a następnie ruszyły roboty budowlane. Prace obejmują budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi (Wierzchowo i Szczecinek Północ) oraz Miejscem Obsługi Podróżnych (MOP) Wierzchowo. Trasa zapewni znacznie większy komfort podróży i bezpieczeństwo niż obecna, jednojezdniowa DK11, na której jest wiele skrzyżowań, zjazdów i przejść dla pieszych.

Jak dodaje przedstawiciel GDDKiA, wykonane zostały już dwie warstwy nawierzchni bitumicznej na ponad 10 km trasy. Prace sukcesywnie postępują, a na potrzeby budowy działa wytwórnia mas bitumicznych w rejonie przyszłego MOP Wierzchowo. Dzienna wydajność prac sięga 1500 ton mas bitumicznych. Przed wykonaniem nawierzchni konieczne było przeprowadzenie wielu innych prac, w tym wzmocnień podłoża, które są zaawansowane w ponad 90 proc., oraz robót ziemnych – wykopów i nasypów.

Na tym odcinku powstaje 26 obiektów mostowych – 16 wiaduktów, pięć mostów, trzy górne przejścia dla zwierząt i dwie estakady. Cztery obiekty mają długość przekraczającą 100 m, a najdłuższy z nich, trójprzęsłowy obiekt zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK11 z drogą powiatową do miejscowości Dobrogoszcz, mierzy 160 m. Prace prowadzone są na wszystkich obiektach, a najbardziej zaawansowane z nich są gotowe już w 80 proc. Sukcesywnie prowadzone są betonowania, montaż elementów prefabrykowanych i stalowych elementów konstrukcyjnych.

Budowa S11 prowadzona jest w sąsiedztwie obecnej DK11 i przecina ją w siedmiu miejscach. Powoduje to konieczność wprowadzania wielu zmian organizacji ruchu. Od kilku tygodni w rejonie miejscowości Pietrzykowo ruch odbywa się jedną z jezdni przyszłej S11. W rejonie skrzyżowania do Drężna na południe od Wierzchowa 27 sierpnia ruch na DK11 został przeniesiony na fragment nowej równoległej jezdni (pojazdy poruszają się wahadłowo). Do końca roku planowane są kolejne zmiany organizacji ruchu, zwłaszcza na odcinku na północ i południe od Pietrzykowa oraz przy budowanym MOP Wierzchowo. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i zachować ostrożność.

(ek)