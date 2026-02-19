Brutalny atak na 15-latka. Napastnicy obcięli mu palec

Fot. Arleta Nalewajko

W nocy z 17 na 18 lutego przy ulicy 1 Maja w Szczecinie doszło do napaści na 15-latka. Ofiara straciła między innymi palec jednej stopy. Prokuratura potwierdza, że obrażenia, jakich doznał poszkodowany, są poważne. Sprawcy ataku zostali już zatrzymani.

- Sprawcy i ofiara nie znali się wcześniej, a do napadu doszło na tle rabunkowym. Policja zatrzymała już obu mężczyzn - 19 i 16-latka. Na wniosek prokuratury wobec starszego z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt, młodszy został umieszczony w schronisku dla nieletnich - przekazała nam prok. Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Ofiarą jest Ukrainiec. Sprawcy posługiwali się maczetą i gazem. Prokuratura nie potwierdza, że do napadu doszło na tle narodowościowym.

Jak przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego w wyniku pobicia. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany 15-letni chłopak z licznymi urazami kończyny dolnej i głowy. Pacjent był przytomny, w stanie stabilnym, a po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przewieziony do szpitala. ©℗

(aj)

