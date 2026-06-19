Brudne i połamane pojemniki na odpady. Nie zachęcają do segregacji

Kubły są bardzo brudne i w złym stanie technicznym, a to zniechęca do korzystania z nich. Fot. Mirosław CIECHANOWSKI

Mieszkańcy Skolwina skarżą się na brudne i zniszczone pojemniki do segregacji odpadów ustawione przy ul. Stołczyńskiej, w rejonie przystanku autobusowego Celulozowa. Nikt nie dba o ich stan.

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Problem trwa od dłuższego czasu. Kubły są bardzo brudne i połamane, a to zniechęca do korzystania z nich.

– Żeby wrzucić cokolwiek do pojemnika na papier, choćby zużyty bilet, trzeba podnieść tę ciężką, połamaną i okropnie brudną klapę – skarży się jeden z mieszkańców. – Przydałyby się tu nowe pojemniki, z wygodnym otworem, jak w innych częściach miasta.

Mieszkańcy apelują o wymianę lub regularne czyszczenie pojemników oraz poprawę estetyki i higieny w tym miejscu.

(K)

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