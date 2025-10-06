Broń, amunicja, narkotyki na jednym z ogródków działkowych w Szczecinie

Fot. KMP Szczecin

40-latek na terenie jednego z ogrodów działkowych w Szczecinie posiadał bez zezwolenia broń palną i amunicję, a także znaczną ilość środków odurzających. Został zatrzymany przez kryminalnych.

- Funkcjonariusze, działając na podstawie uzyskanej wcześniej informacji, ustalili miejsce pobytu podejrzanego i tam dokonali jego zatrzymania - relacjonuje Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W trakcie przeszukania garażu należącego do mężczyzny ujawnili 180 gramów amfetaminy, wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Na terenie posesji znaleziono też butelki, sztućce oraz skorupy po pociskach moździerzowych i artyleryjskich, a także granaty pozbawione materiałów wybuchowych.

- Zgromadzone dowody potwierdzają, że mężczyzna zajmował się eksploracją pobliskich bunkrów - informuje policja. - Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty: posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Sprawa ma charakter rozwojowy. (K)