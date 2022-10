Brawurowy pościg ze strzelaniną. Koszaliński policjant ranny

Recydywa

2022-10-04 13:43:21

I tak to się żyje w tym kraju. Za kilka gram trawki, możesz trafić na 8 lat do paki, a za bycie recydywistą, starym bandziorem, który śmieje się z prawa i stwarza zagrożenie dla otoczenia - 5 latek, bo pewnie się zresocjalizuje hehe... A prawda jest taka, ze on się już nie zresocjalizuje, będzie tylko coraz bardziej bezwzględnym bandziorem, aż w końcu (o ile jeszcze tego nie zrobił) kogoś zabije i wtedy dopiero trafi na dożywocie do paki. Do tego czasu, będzie wrzodem na dupie społeczeństwa