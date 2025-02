Braun przeciwko seksualizacji i promocji dewiacji

Grzegorz Braun zorganizował konferencję prasową na Wałach Chrobrego.

Lekarze, którzy zachęcają dzieci do zmiany płci, powinni zostać zdenazyfikowani - stwierdził podczas środowej (19 lutego) konferencji w Szczecinie kandydat na prezydenta RP Grzegorz Braun. Według europosła szkodliwa seksualizacja uczniów znalazła się w programie przedmiotu szkolnego edukacja zdrowotna, który chce wprowadzić obecny rząd.

- Bezpieczeństwo naszych dzieci, wnuków to rzecz najważniejsza - mówił Grzegorz Braun. - Przyszłość to nasze dzieci. Ich bezpieczeństwo powinno być priorytetem wszystkich rządzących. Niestety, jest wręcz przeciwnie. Na mojej wachcie, za mojego urzędowania, nie będzie żadnych centrów integracji uchodźców, nachodźców.

Zamiast tego kandydat na prezydenta zapowiada otwarcie centrów deportacji i repatriacji. Deklaruje także, że sprzeciwi się "importowi przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej, głównie ukraińskiej i gruzińskiej".

- Nie dopuszczę do tego, żeby monopol medycyny WHO, NFZ, izb lekarskich patronował okaleczaniu dzieci poprzez propagandę dewiacji, oswajanie dzieci z dewiacją, wprowadzania w życie dzieci, młodzieży rozchwiania, promowanie postaw, które skutkują zaburzeniami samoidentyfikacji - kontynuował Grzegorz Braun. - Medycyna rzeźników, którzy namawiają dzieci, podpuszczają dzieci do samookaleczenia, kwalifikuje się do denazyfikacji, i tę denazyfikację przez demonopolizację przeprowadzimy. Wreszcie w szkołach, do których dzisiaj propaganda dewiacji jest wprowadzana, pod pretekstem dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży, temu położymy stanowczo kres. Ręce precz od naszych dzieci!

Podczas konferencji Grzegorzowi Braunowi towarzyszyli m.in. dr Marcin Sowiński, dr Sławomir Ozdyk oraz Karolina Pikuła.

