Boże Ciało. Ulicami Szczecina przejdzie niemal 40 procesji

Pozostałe procesje to tzw. procesje parafialne, odbywające się w różnych częściach miasta. ©℗

W godz. 10-12 odbędzie się procesja główna. Jej trasa to: ul. Bogurodzicy – al. Niepodległości – Brama Portowa – ul. ks. Kard. Wyszyńskiego – ul. Sołtysia – ul. Grodzka – plac katedralny przy katedrze św. Jakuba, gdzie nastąpi zakończenie procesji, która spowoduje utrudnienia na liniach: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 52, 61, 75, 76, 87 i 806.

– W najbliższy czwartek potwierdzonych zostało prawie 40 procesji. To nie oznacza, że utrudnienia nie pojawią się w innych rejonach – zaznacza Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Prosimy kierowców o szczególną ostrożność, a najlepiej zaplanowanie podróży tak, aby nie trafić na moment przemarszu. Jednocześnie informujemy, że utrudnienia dotyczyć będą także komunikacji miejskiej.

Komentarze

FIGO c.d. 2023-06-08 09:26:35 Mieszkam na wsi na kwaterze. Gospodarstwo uprawiają stary Niemiec o lasce ( dwóch laskach ) i chyba jego syn lub zięć ! W niedzielę tenże młodszy w protestanckim Kościele prowadził procesję z orkiestrą ( piękne wydarzenie ) kierowcy cierpliwie stali i czekali , aż orszak przejdzie około 1km do swojego Kościoła! Dzwonoterapię mam za darmo przez 24 godziny co 15 minut z obu Kościołów . Na początku było trudno , ale taki dzwon jak ja lubi kościelne dzwony . Niepotrzebny zegarek. Dokładnie dzwonią

@Kaxper 2023-06-08 00:02:15 Cyt; "Nie mów (???????) chodzić po mniej uczęszczanych ulicach-religia to sprawa prywatną." Od_PO_wiadam; - jeb.ć" i "wypier....ć" to także sprawa prywatna, dlaczego "profesora" Iwaśiów z US "Nie mów (????) chodzić po mniej uczęszczanych ulicach"?

@Kaxper 2023-06-07 22:58:23 Spoko, jak dla mnie mozecie zakazać procesji pod warunkiem że zakażecie też marszy gejowskiej pychy.

@Kaxper 2023-06-07 22:23:28 Preferencje seksualne to też prywatna sprawa a ludzie się z tym obnoszą po głównych ulicach miast. Niech sobie każdy demonstruje co chce, jeden religię, drugi seks a trzeci miłość do jakiejś partii. Mamy demokrację.