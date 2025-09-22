Poniedziałek, 22 września 2025 r. 
Bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych pod lupą. Dyżur w punkcie

Data publikacji: 22 września 2025 r. 08:36
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 08:36
Fot. Ryszard Pakieser  

W punkcie konsultacyjnym przy ul. Kolejowej 2 na Stołczynie we wtorek 23 września odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Szczecina „Bonifikaty pod lupą. Kto straci, kto zyska” Gośćmi będą zastępcy prezydenta miasta: Anna Szotkowska i Michał Przepiera.

- Miasto planuje zlikwidować bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych. Dla wielu osób, które wzięły udział w programie „Mieszkanie za remont” i zainwestowały w swoje cztery kąty oszczędności życia, to decyzja szczególnie bolesna. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, na spotkanie i rozmowę z wiceprezydentami Szczecina zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością bonifikat i programów mieszkaniowych - informuje w imieniu organizatorów Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum.

Spotkanie potrwa w godz. 17-19. (K)

