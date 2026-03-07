Bliżej lokalnej społeczności. Przyjazna kawa w Dąbiu

Café Przyjaźń znajduje się w filii MOK – Klubie Delta, przy ul. Racławickiej. Fot. Grażyna IŁOWIECKA

Miejski Ośrodek Kultury otworzył kawiarnię – miejsce spotkań, działań społeczno-kulturalnych, z kawą i lokalnymi wypiekami. Café Przyjaźń znajduje się w filii MOK – Klubie Delta, przy ul. Racławickiej 10 i jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-18 oraz w trakcie wydarzeń odbywających się w Klubie Delta.

– Wielu mieszkańców Dąbia i okolic do dziś pamięta, że w budynku dzisiejszego Klubu Delta działało niegdyś Kino Przyjaźń, nazwa kawiarni nawiązuje do tej lokalnej historii – tłumaczy Magdalena Gardas-Wasilewska, kierownik działu promocji i organizacji imprez w Klubie Delta. – Ale Café Przyjaźń to też obietnica, że jest to przestrzeń, w której można spędzić czas w miłej atmosferze. Można tu wpaść ze znajomymi, poczytać prasę albo pograć w gry. Przyjść na kawę przed wydarzeniem, zajęciami, ale też bez okazji.

W sobotę i niedzielę (7-8 marca) MOK zaprasza na sąsiedzki weekend. Podczas imprezy „Kultura. Przyjaźń. Kawa – weekend w Café Przyjaźń” chce pokazać potencjał tego miejsca.

– Nie zabraknie aktywności dla ludzi w różnym wieku, każdy znajdzie coś dla siebie – przekonuje Magdalena Gardas-Wasilewska. – To weekend, w którym najważniejsze są relacje – rozmowy przy kawie, wspólne działania i bycie razem. Można wpaść na chwilę albo zostać na dłużej.

W programie m.in. rodzinne warsztaty kolażu, sąsiedzkie czytanie, warsztaty makramy. Najmłodsi zostaną zaproszeni do świata teatru ilustracji Kamishibai oraz na warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie zabraknie quizu o Dąbiu, pokazu olejków eterycznych oraz fotobudki. A w niedzielę, w Dzień Kobiet – zaproszone są szczególnie panie, będzie spotkanie z kosmetolożką.

Na wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły na mok.szczecin.pl.

(K)

