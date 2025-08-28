Biletomaty ruszyły. Prawie w rocznicę uroczystego odsłonięcia

Wśród działających już biletomatów SKM jest ten stojący przy Dworcu Głównym w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Działa już część biletomatów ustawionych na stacjach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie. Zostały uruchomione niemal rok po ich uroczystym odsłonięciu. Tak późno, bo okazało się, że "ostatnie prace i testy integracji oprogramowania urządzeń z systemem informatycznym ZDiTM" trwały dłużej niż zakładano.

- 17 biletomatów w Szczecinie jest w tej chwili włączonych - poinformował nas w czwartek (28 sierpnia) Artur Ratuszyński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - Kolejne będą włączone we wrześniu. W Szczecinie, z tych planowanych, nie działają tylko biletomaty zlokalizowane na stacjach Niebuszewo, Dunikowo i Łękno. Ale tam jest problem z podłączeniem prądu, on zostanie rozwiązany i one też będą uruchomione.

W biletomatach SKM można kupić także bilety na szczecińską komunikację miejską, bo urządzenia te są zintegrowane z systemem ZDiTM. I właśnie z tego powodu w pierwszej kolejności uruchomione zostały biletomaty w Szczecinie.

Obecnie w całym obszarze metropolitalnym są ustawione 44 biletomaty SKM. Ale niektóre z nich stoją np. w Policach, gdzie jeszcze nie dociera SKM (stać się to ma dopiero pod koniec 2026 roku).

Pozostałe biletomaty mają być uruchamiane sukcesywnie. Plan jest taki, aby do końca roku działały wszystkie.

Dodajmy, że na te urządzenia dostawca udziela 5 lat gwarancji. Jak nas już wcześniej informowała wicedyrektor biura SSOM, Elżbieta Ostatek, okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą ich odbioru w miejscu montażu (odbiór dotyczy działających biletomatów - red.). Urządzenia te kosztowały niemal 3 mln złotych brutto.©℗

Agnieszka Spirydowicz