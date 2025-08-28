Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
Biletomaty ruszyły. Prawie w rocznicę uroczystego odsłonięcia

Data publikacji: 28 sierpnia 2025 r. 14:56
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2025 r. 14:58
Wśród działających już biletomatów SKM jest ten stojący przy Dworcu Głównym w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski  

Działa już część biletomatów ustawionych na stacjach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie. Zostały uruchomione niemal rok po ich uroczystym odsłonięciu. Tak późno, bo okazało się, że "ostatnie prace i testy integracji oprogramowania urządzeń z systemem informatycznym ZDiTM" trwały dłużej niż zakładano.  

- 17 biletomatów w Szczecinie jest w tej chwili włączonych - poinformował nas w czwartek (28 sierpnia) Artur Ratuszyński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - Kolejne będą włączone we wrześniu. W Szczecinie, z tych planowanych, nie działają tylko biletomaty zlokalizowane na stacjach Niebuszewo, Dunikowo i Łękno. Ale tam jest problem z podłączeniem prądu, on zostanie rozwiązany i one też będą uruchomione.

W biletomatach SKM można kupić także bilety na szczecińską komunikację miejską, bo urządzenia te są zintegrowane z systemem ZDiTM. I właśnie z tego powodu w pierwszej kolejności uruchomione zostały biletomaty w Szczecinie.

Obecnie w całym obszarze metropolitalnym są ustawione 44 biletomaty SKM. Ale niektóre z nich stoją np. w Policach, gdzie jeszcze nie dociera SKM (stać się to ma dopiero pod koniec 2026 roku).

Pozostałe biletomaty mają być uruchamiane sukcesywnie. Plan jest taki, aby do końca roku działały wszystkie.

Dodajmy, że na te urządzenia dostawca udziela 5 lat gwarancji. Jak nas już wcześniej informowała wicedyrektor biura SSOM, Elżbieta Ostatek, okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą ich odbioru w miejscu montażu (odbiór dotyczy działających biletomatów - red.). Urządzenia te kosztowały niemal 3 mln złotych brutto.©℗

Agnieszka Spirydowicz

Komentarze

dla kogo skm
2025-08-28 15:49:40
Mnie bardziej zastanawia, do kogo właściwie jest skierowana oferta SKM'ki, bo raczej nie do mieszkańców Szczecina. Miał być jeden zintegrowany bilet na wszystkie środki komunikacji zbiorowej, a tymczasem mamy skomplikowany system stref, który zwykłym mieszkańcom Szczecina, zupełnie się nie opłaca. Kto wymyślił te absurdalne taryfy?
Butelkomat
2025-08-28 15:19:05
Proponuję jeden postawić obok butelkomatu na osiedlu Majowym, który to został kupiony w ramach SBO a jest absolutnie bezużyteczny i generuje jedynie koszta
Podróżnik
2025-08-28 15:15:33
Operator tych biletomatów już dawno się skompromitował. Urządzenia te to "atrapy" . Komu i czemu to coś jest potrzebne-? Podobne historie dotyczą automatów w komunikacji miejskiej - 80% urządzeń jest nieczynna.
O! karmniki stawiają
2025-08-28 15:06:29
długo to postoi ?

