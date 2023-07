Bił konkubinę i dzieci. Teraz zajmie się nim sąd

Fot. Sylwia Dudek

Prokurator w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy znęcania się nad bliskimi.

Jak informuje prokuratura, mężczyzna od lutego do końca listopada 2022 r. w Pęzinie, powiat stargardzki, znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną.

– Znajdując się pod wpływem alkoholu, naruszał jej nietykalność cielesną, wszczynał bezpodstawne awantury, kierował pod jej adresem groźby karalne pozbawienia życia – informuje Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Wielokrotnie kierował pod jej adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe, niszczył mienie oraz naruszał jej nietykalność cielesną. Nadto sprawca znęcał się fizycznie i psychicznie nad małoletnimi dziećmi konkubiny, wszczynając bezpodstawne awantury, kierując pod ich adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe, naruszał ich nietykalność cielesną, zakłócał spoczynek nocny oraz w ich obecności znęcał się nad ich matką.

Sprawca został zatrzymany. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za zarzucone mu przestępstwo z art. 207§1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zaś za czyn z art. 207§1a kk od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawca nie był dotychczas karany sądownie. ©℗

(w)