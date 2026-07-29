Bielkowo napisało kolejną kartę swojej historii

Podczas uroczystości nie zabrakło urodzinowego tortu. Fot. CKiR w Kobylance

Nie były to tylko obchody jubileuszu 80-lecia Bielkowa. To było spotkanie ludzi, którzy tworzyli historię wsi i tych, którzy dziś tę historię kontynuują.

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W minioną sobotę, 25 lipca, mieszkańcy wsi w gminie Kobylanka wspólnie świętowali 80-lecie polskiego Bielkowa. Był czas na wspomnienia, wzruszenia i podziękowania dla pokoleń, które przez dekady budowały swoją małą ojczyznę.

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło już osiem dekad, pamięć o pierwszych mieszkańcach Bielkowa wciąż pozostaje żywa. To właśnie im poświęcono jeden z najważniejszych momentów uroczystości, jakim było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej pionierów miejscowości. Symbolicznego aktu dokonali wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka oraz osoby, które po wojnie przybyły do Bielkowa i tworzyły jego pierwsze polskie karty historii.

– To dzięki nim mamy dziś tę miejscowość, jej tradycje i wspólnotę – podkreśla sołtys Bielkowa Katarzyna Pisarek, która zorganizowała jubileusz wraz z Radą Sołecką.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta. Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólne świętowanie. Przy świetlicy wiejskiej spotkały się całe pokolenia mieszkańców. Były rozmowy, wspomnienia i chwile wzruszeń. Organizatorzy zadbali o wyjątkową atmosferę, przygotowano namioty, wiatę, jubileuszowy tort, domowe ciasta oraz tradycyjne potrawy. Dr Paweł Więckowski przedstawił historię Bielkowa i jego mieszkańców, przypominając najważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa archiwalnych zdjęć, dzięki której można było zobaczyć, jak zmieniała się wieś na przestrzeni 80 lat.

Oprawę muzyczną obchodów zapewnił zespół Kalina, który od lat towarzyszy uroczystościom organizowanym w gminie Kobylanka.

Kilka miesięcy temu sołtys Katarzyna Pisarek zwróciła się do gminy Kobylanka z pytaniem o wsparcie. Jak przyznaje wójt Julita Pilecka, jubileusz był przede wszystkim inicjatywą samych mieszkańców.

– Ostatecznie jednak nasza pomoc była symboliczna – komentuje wójt. – To zasługuje na ogromne słowa uznania.

– Serdecznie dziękujemy pani sołtys Katarzynie Pisarek oraz Radzie Sołeckiej za doskonałą organizację, gościnność i możliwość wspólnego świętowania – swoje gratulacje przekazali w mediach społecznościowych również członkowie Klubu Radnych Razem dla Gminy Kobylanka. – Mieszkańcom Bielkowa gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat pełnych rozwoju, jedności oraz lokalnej dumy.

W sobotnim wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, samorządowcy, goście oraz osoby związane z Bielkowem od wielu lat.

– Był to dzień, w którym przeszłość pięknie przeplatała się z teraźniejszością, przypominając o pionierach, którzy po 1946 roku budowali tu swoją małą ojczyznę – napisali przedstawiciele Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. ©℗

(w)

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