Bieliki inaczej od września

Zmodyfikowano rozkład kursów promów Bielik. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od 1 września br. zmodyfikowany został rozkład kursów promów Bielik na przeprawie Warszów. W dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach szczytu – od 5.20 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 dwa promy będą pływać co 20 minut zgodnie z dotychczasowym rozkładem, czyli o pełnej godzinie oraz dwadzieścia i czterdzieści minut po pełnej godzinie.

W dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.30 do 15.00 oraz od 17.30 do 23.00 dwa promy będą pływać co 30 minut, czyli o pełnej godzinie i trzydzieści minut po (promy równocześnie będą odbijać z przystani).

W sobotę, niedzielę oraz święta w godzinach od 5.30 do 23.00 dwa promy kursować będą co 30 minut, czyli o pełnej godzinie i pół godziny po.

Prom nocny kursował będzie od godziny 23.30 do 5.00. O pełnych godzinach odbija z Wybrzeża Władysława IV. Z Warszowa pół godziny po.

Przeprawa Karsibór: prom przewozi wyłącznie pojazdy z materiałami niebezpiecznymi oraz ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne oraz pojazdy zaprzęgowe – codziennie w godz. 8.00-16.30 włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi. W przypadku braku pojazdów z materiałami niebezpiecznymi prom może przewozić pasażerów, w tym rowerzystów i inne pojazdy.

Rozkład: Ognica: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, z miasta: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30.

(rg)